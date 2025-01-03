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大陸 大陸焦點 特派現場

年前「金價下跌」…陸媒稱年輕人再掀淘金熱　網掀兩派看法

▲黃金飾品。（圖／CFP）

▲黃金飾品。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

春節臨近，新年氛圍愈發濃厚，黃金市場也迎來傳統消費旺季。中國多個黃金品牌金飾價格2日降至每克799元（人民幣，下同），讓不少準備結婚的新人，打算趁這波下跌入手三金。

據《財經雜誌》報導，黃金消費旺季，再加上價格回落，讓年輕人再掀淘金熱。一名業內人士指出，新一代年輕人，特別是95後和00後（西元1995年後、2000年後出生），正成為「淘金」市場的新興力量，囤金開始成為年輕人之間的潮流。

▲▼中國各大黃金品牌2日金價。（圖／翻攝自微博）

▲中國各大黃金品牌2日金價。（圖／翻攝自微博）

部分網友指出，「黃金竟然降價了，手癢了我要買」、「上次買戒指都捨不得，這下能買了」、「金價居然下降了，那我看看能不能囤點」、「趁黃金降價了，大家都趕快去買吧」、「沒想到黃金竟然降價了，我都想買了」。

不過大多數網友對於「淘金熱」一說，並不認同，「請問哪裡跌了？799便宜嗎」、「降到400以下，再上新聞」、「799下跌了嗎？比半年前漲不少了」、「7字頭算下跌？，不到5我是不考慮的」、「7開頭就跌，以前3、4、5開頭算什麼，算我數學好嘛」、「不要坑大家接盤」、「鬼扯吧？金價什麼時候跌了」、「我不相信，啥時候重回5開頭，再叫我」。

中國黃金品牌周大福2日足金價格每克799元，但3日價格漲至813元。

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