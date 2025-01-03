▲金門成功爭取小三通航班增班。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

小三通自2023年1月7日復航以來，隨著台籍旅客持續增加，為滿足春節疏運及金門馬拉松需求，縣府團隊積極爭取小三通航班擴增，這次增班將使金廈航線每日航次從原訂20班增加至24班；金泉航線每日航次從原訂2班增加至4班。

縣府團隊爭取於去年9月1日起由原16航班增加至20航班，小三通航班，小三通船班隨兩岸往來頻仍，福建籍旅客來金旅遊熱絡，鄉親屢有反映早班與假日訂位不足的情況。 在本縣議會議長及諸多議員多次提出建言應加速爭取小三通增班，

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▲▼金門成功爭取小三通航班增班！每日雙向24航次、金泉4航次。（圖／記者林名揚翻攝）

為此，縣府持續與兩岸相關部門協調。原12月24日公布維持20航班之消息傳出後，造成地方反彈聲浪，縣府團隊體恤民情，持續利用府會表達爭取。

為滿足春節疏運及金門舉辦馬拉松運能的需求，金門縣長陳福海指示縣府團隊積極爭取小三通航班擴增。經過縣府團隊努力，交通部近日核定，將1月份原公告，金、廈每日雙向航班從20班，再增至24班；金、泉雙向航班從2班，再增至4班。

▲金門小三通航班增班！每日雙向24航次、金泉4航次。（圖／記者林名揚翻攝）

陳縣長表示，感謝交通部、陸委會、陸方航政部門及縣府團隊為強化鄉親服務、提升交流所做的努力。此次小三通航班擴增有效提升了金、廈、泉小三通的便利性，也象徵兩岸共同為鄉親、台商春運疏運提供更便利便捷的黃金通道。

此次增班將使金廈航線每日航次從原訂20班增加至24班；金泉航線每日航次從原訂2班增加至4班。縣府提醒往返兩岸的旅客，春運期間台、金航空運能較為緊張，建議旅客妥善規劃行程交通銜接。

縣府團隊將持續爭取台、金空運運能，以促進地方經濟發展，保障居民往返需求。