金門小三通旅客量攀升　1／14起「每天增開6航次」

▲金門小三通將增班。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

金門小三通旅客量攀升，航港局宣布，因應旅客成長及春節疏運需求，金門小三通航線自114年1月14日起，每日增開6航次，增班幅度超過2成。

因應金門小三通航線近期載客率上升，以及春節連續假期旅運需求，航港局表示，經協調航商依實際交通需求規劃航班，114年1月14日起金門-廈門航線將由每日10個往返航班增加至12個往返航班，即增加4航次、金門-泉州航線則由每日1個往返航班增加至2個往返航班，即增加2航次，合計每日增加6航次、1,676個座位，增班幅度逾2成，預期將可有效改善目前尖峰時段載客率偏高情形。

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至於1月14日前如有大量旅客搭乘需求，航港局表示，將以啟動臨時加班船方式因應，114年2月份的航班表則將循例準時於1月10日公布，並依調增後的航班數安排，以滿足旅運需求。

▲金門小三通將增班。（圖／航港局提供）

航港局指出，金門小三通旅客人數自去年11月起明顯增加，另適逢農曆春節連續假期將屆，國人返鄉之旅運需求也將提高，經綜合評估後，公布調增上述航班，其中金廈航線1月14日至31日增開航班時間為每日增加由金門方船舶上午9時金門駛往廈門，10時由廈門返回金門。

廈門方船舶則增加下午16時廈門駛往金門，17時由金門返航廈門；金泉航線1月14日起增加為每日2個往返航班後，航班時間將調整為上午8時30分、11時10分由泉州駛往金門，金門返回泉州航班時間為上午9時50分及下午16時35分。

航港局表示，為確保旅客搭乘服務品質，後續將視旅運需求滾動檢討航班數，如有臨時性大量旅客需求，亦將隨時啟動臨時加班船機制疏運。