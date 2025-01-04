　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

▲▼ 黃國昌 柯建銘 各自召集黨籍立委密商 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，經兩次重金交保後，北院日前更裁該案4名被告「羈押禁見」，民眾黨隨即號召支持者於1月11日司法節上街「釘孤枝」討司法正義。對此，時代力量黨主席王婉諭3日表示，本案中檢方、地院、高院來回辯證、無法定於一尊，不正是因為司法有一定的獨立性嗎？跟司法釘孤枝是在摧毀司法的公信力。如果總是用立場來決定司法是否公正，那就會出現今天謝謝法官、明天痛斥法院，司法一下活、一下又死了的矛盾狀態。

王婉諭表示，任何一個政黨，以「政治迫害」為名來訴求司法不公，把整個司法制度當成敵人，對自己、對支持者、對民主制度來說，都是非常危險的一件事。自己也曾是司法案件的參與者，我當然知道司法不是完美的。像是偵查不公開變成偵查大公開這種事情，9年前，就是她的親身遭遇。

以柯文哲案來說，王婉諭認為，檢方希望繼續羈押，地院如果不認同檢方的事由，就可以裁定交保。而檢方二度抗告後，如果能說服高院認同有串證疑慮，發回後，地院當然也能裁定羈押。反之，柯文哲當然也可以對此提出抗告，且不論續押與否，都不代表他一審一定有罪。而這種來回辯證、無法定於一尊的狀態，不正是因為司法有一定的獨立性嗎？

王婉諭表示，在法官面前，檢方與辯方可以依程序攻防，沒有誰是穩贏、全贏的，這也是司法永遠不可能讓所有人滿意的原因。因為司法必然會有個結果，有人輸就會有人贏，甚至更常發生的是，雙方都沒有拿到全勝的結果，讓雙方都覺得不滿意。

對於司法系統，王婉諭指出，司法是一套完整的制度，不是一個人，而是很多想法各異的人，彼此之間相互牽制、制約的複雜系統，絕不是執政者一人的意志，可以輕易左右的。它當然有很多缺點與不完美，需要東補一點、西改一點。但，如果一個政黨決心跟它「釘孤枝」，說穿了，就只是一種政治動員，完全無助於解決問題。

王婉諭強調，投身政治以來，花了很多時間，努力去改變司法制度對於犯罪被害者的不友善。這些改革沒有血脈噴張的激情，只有滴水穿石的努力。跟司法釘孤枝，不是在改革司法，而是在摧毀司法。一旦司法的公信力被摧毀，柯文哲在司法程序中自證清白的可能性，也會一併消失。

王婉諭表示，就算看法不盡相同，她一樣支持柯主席在法庭據理力爭，證明自己的清白。所以，如果你堅信柯文哲是清白無罪的，你可以批判偵辦過程中有疑慮的地方，你可以用法理證據來說話，但不要輕率、廉價的把司法，變成一個可以隨意操控的稻草人。

王婉諭直言，可以對司法抱持懷疑，但請不要輕易加入現在民眾黨代理主席黃國昌所編導的司法迫害劇本。因為他們眼中，只剩下政治利益和政黨存續，沒有你，也沒有柯文哲。他們跟真切憂心的你，完全不一樣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周
柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民
2天前才說還沒！　日女星宣布嫁大18歲夫
被猥褺54次！　女童幫獸父求情：不要處罰爸爸
高山症發作！遭7隊友獨留卑南主峰　女獲救發聲了
金正恩「親密熊抱」女童！　抓臉緊貼胸口畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

藍白111號召上街「釘孤支」　綠點柯林高三案：釘孤支對象在你身邊

挺民眾黨抗議綠色威權　李彥秀：「綠色法學」已破壞司法獨立公正

老人福利法「長者免繳健保」修法惹議！　藍委楊瓊瓔撤案

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

延送財劃法、選罷法躲「舊」憲訴法　 國民黨「議事智囊團前輩」獻策

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？市府勘驗建物沒問題　議員籲加強監測

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

歐陽妮妮兒子正面曝光 張書豪大讚：有鼻樑！

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

藍白111號召上街「釘孤支」　綠點柯林高三案：釘孤支對象在你身邊

挺民眾黨抗議綠色威權　李彥秀：「綠色法學」已破壞司法獨立公正

老人福利法「長者免繳健保」修法惹議！　藍委楊瓊瓔撤案

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

延送財劃法、選罷法躲「舊」憲訴法　 國民黨「議事智囊團前輩」獻策

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？市府勘驗建物沒問題　議員籲加強監測

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

廣運在手訂單65億、半導體解決方案落地　透露機器人應用不缺席

谷歌、輝達找上門！大單狂飆　外資：聯發科未來2年營收大爆發

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

非臥軌！婦躺平交道竟是被撞　駕駛輾人「彈跳一下」落跑畫面曝

詐騙又來！「雲端發票整合平台」寄信索個資　財部籲1招分辨

越南網購爆發！單日消費額衝10億　中國電商「出海」搶市場

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

6月就訂好8月出國　陳佩琪爆北檢稱「妳可以去」

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

柯建銘嗆要彈劾藍委　劉靜怡：北韓法學？

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

柯文哲遭羈押　陳佩琪批司法暗箭不斷：不想保持沉默了...

徐巧芯緊咬梁文傑唱歌影片　林楚茵反嗆：覬覦同事老公的綠茶婊

柯文哲又遭羈押　白委喊話：小草會變成「鋼鐵小草」

延送財劃法、選罷法躲「舊」憲訴法　 國民黨「議事智囊團前輩」獻策

更多熱門

相關新聞

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

京華城案，民眾黨前主席柯文哲等4被告還押，其中一個重要理由是柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜至今仍滯留海外。媒體人張禹宣懷疑，檢方正在與許芷瑜談判，可能將她轉為污點證人。

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

檢引「何明德行善團案」：柯文哲明顯違法

檢引「何明德行善團案」：柯文哲明顯違法

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

關鍵字：

司法黃國昌民眾黨政治迫害時代力量柯文哲京華城王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面