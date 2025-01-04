白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，經兩次重金交保後，北院日前更裁該案4名被告「羈押禁見」，民眾黨隨即號召支持者於1月11日司法節上街「釘孤枝」討司法正義。對此，時代力量黨主席王婉諭3日表示，本案中檢方、地院、高院來回辯證、無法定於一尊，不正是因為司法有一定的獨立性嗎？跟司法釘孤枝是在摧毀司法的公信力。如果總是用立場來決定司法是否公正，那就會出現今天謝謝法官、明天痛斥法院，司法一下活、一下又死了的矛盾狀態。

王婉諭表示，任何一個政黨，以「政治迫害」為名來訴求司法不公，把整個司法制度當成敵人，對自己、對支持者、對民主制度來說，都是非常危險的一件事。自己也曾是司法案件的參與者，我當然知道司法不是完美的。像是偵查不公開變成偵查大公開這種事情，9年前，就是她的親身遭遇。

以柯文哲案來說，王婉諭認為，檢方希望繼續羈押，地院如果不認同檢方的事由，就可以裁定交保。而檢方二度抗告後，如果能說服高院認同有串證疑慮，發回後，地院當然也能裁定羈押。反之，柯文哲當然也可以對此提出抗告，且不論續押與否，都不代表他一審一定有罪。而這種來回辯證、無法定於一尊的狀態，不正是因為司法有一定的獨立性嗎？

王婉諭表示，在法官面前，檢方與辯方可以依程序攻防，沒有誰是穩贏、全贏的，這也是司法永遠不可能讓所有人滿意的原因。因為司法必然會有個結果，有人輸就會有人贏，甚至更常發生的是，雙方都沒有拿到全勝的結果，讓雙方都覺得不滿意。

對於司法系統，王婉諭指出，司法是一套完整的制度，不是一個人，而是很多想法各異的人，彼此之間相互牽制、制約的複雜系統，絕不是執政者一人的意志，可以輕易左右的。它當然有很多缺點與不完美，需要東補一點、西改一點。但，如果一個政黨決心跟它「釘孤枝」，說穿了，就只是一種政治動員，完全無助於解決問題。

王婉諭強調，投身政治以來，花了很多時間，努力去改變司法制度對於犯罪被害者的不友善。這些改革沒有血脈噴張的激情，只有滴水穿石的努力。跟司法釘孤枝，不是在改革司法，而是在摧毀司法。一旦司法的公信力被摧毀，柯文哲在司法程序中自證清白的可能性，也會一併消失。

王婉諭表示，就算看法不盡相同，她一樣支持柯主席在法庭據理力爭，證明自己的清白。所以，如果你堅信柯文哲是清白無罪的，你可以批判偵辦過程中有疑慮的地方，你可以用法理證據來說話，但不要輕率、廉價的把司法，變成一個可以隨意操控的稻草人。

王婉諭直言，可以對司法抱持懷疑，但請不要輕易加入現在民眾黨代理主席黃國昌所編導的司法迫害劇本。因為他們眼中，只剩下政治利益和政黨存續，沒有你，也沒有柯文哲。他們跟真切憂心的你，完全不一樣。