小草出征「翻供害慘柯文哲」　蔡壁如嗆：羈押處分書只有陳智菡串證

▲民眾黨前立委蔡壁如。（資料照／記者游瓊華攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如日前受訪時透露，自己在偵訊時，與檢方的對話，不料，疑似因內容與口供有落差，遭質疑有翻供之嫌，小草則一口咬定柯文哲遭羈押的裁定結果，有一部分的原因就是因為蔡壁如的翻供。對此，蔡壁如回嗆，羈押處分書沒有蔡壁如的翻供，只有陳智菡的串證。

北檢在起訴書中揭露，柯文哲本人使用的USB中，有一份Excel檔案記載了13筆鉅額帳目，其中包括疑似與威京集團主席沈慶京有關的「1500」，檢廉進一步約談相關證人，證實其餘12筆帳目皆有實際交付，但金流下落不明。

此外，北檢也提到，透過蔡壁如的陳述證明該檔案的製作者「wen」，為柯文哲本人，然而，蔡壁如日前受訪時則回應，自己只是說「可能是」，但就被北檢解讀成「足證」。不料，此話一出，被北檢認為有「翻供」之嫌，並寫於抗告書的理由。

▲民眾黨前立委蔡壁如於臉書回應洗版的小草。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

事發至今，蔡壁如昨日在臉書發文提及，當我們回望歷史，每個改變的時刻，都有一群人用理想與行動挑戰舊秩序，現在黃國昌擔任代理黨主席，祈禱我們全部團結在一起。

「黃國昌是嘴，蔡壁如是腿，代理主席為我們喊出理性與改革的聲音；而我，蔡壁如，願意成為那雙腿，將每一個理念帶到基層，走遍大街小巷，走進你們的生活中。」

然而小草咬定蔡壁如的翻供是害柯文哲遭北院更裁羈押禁見的原因之一，蔡壁如的發文，也難平息小草們的怒火，並洗版該文留言痛罵蔡壁如「只想選黨主席」、「破壞黨內團結」、「翻供害柯文哲」等語。

蔡壁如則直球回應，羈押的處分書沒有蔡壁如翻供，但有陳智菡的串證，蔡壁如接著指出，羈押庭內，柯文哲的律師很明白地說，蔡壁如沒有翻供，只就筆錄內容做陳述事實。最後，蔡壁如強調，事實證明，法院裁定羈押的處分書內，也沒有寫到翻供的事項。

▼民眾黨前立委蔡壁如於臉書回應洗版的小草。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

★★未經判決確定，應推定無罪★★