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逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼　攤商解釋了

▲▼基隆,基隆廟口,廟口夜市,基隆房市。（圖／記者賴志昶攝）

▲有民眾到基隆廟口夜市消費，給1元被店家拒收。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近日有民眾到基隆廟口夜市消費時，碰到了店家拒收1元的情況，讓他十分傻眼。沒想到經歷曝光以後，瞬間引起了共鳴，不少人同樣遇到類似的情況，也有攤商對於這種情況給出回應，實在是因為工作忙碌、沒時間數錢，迫不得已才出此下策。

一位民眾在臉書社團「基隆人日常」分享，日前到廟口夜市消費時，竟碰到了拒收5枚1元硬幣的店家，讓他感到相當無言。民眾分享自身的經歷以後，不少人對此回應，「XX路XX燒臘也不收1元的唷！門口直接貼告示說不收1塊錢」、「最常遇到不收200的」、「我今天在市場買了一顆蘿蔔22塊，我給25塊，老闆也不找回我3塊，傻眼，所以以後隨時備1塊嗎」、「如果不收的話我直接不買了吧，都是錢為什麼不收呢」、「二十元銅板也不收氣死人，還跟我說這沒有再用了，明明就可以而且還很值錢。」

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▲基隆廟口夜市,基隆滷肉飯王者爭霸,奠濟宮,基隆廟口夜市人氣店家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲有民眾到基隆廟口夜市消費，給1元被店家拒收。（示意圖／ETtoday資料照）

事實上，根據《中央銀行法》的相關規定，由中央銀行發行的貨幣為國幣，對境內一切支付具法償效力，原則上商家不應拒絕以新台幣現金為交易之支付，除非另有法令規定或依契約約定（如線上交易、無人銷售、自助服務等情況），採現金以外之方式作為支付工具，且商家有義務於提供商品或服務前，明確揭示所接受之支付方式，其有關約定並應符合公平互惠原則，以避免消費糾紛。

針對不收1元的情形，也有攤商給出解釋，因為有時人手不足，加上工作忙碌，實在沒時間數錢，迫不得已才會不收1元。

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