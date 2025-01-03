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有愛共融健康同行　基隆七堵社區體能館盛大開幕

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

位於七堵火車站3樓的基隆市七堵社區體能館，今（3日）由市長謝國樑偕同救國團主任葛永光、市府民政處長張淵翔以及多位市議員共同揭幕後，正式向市民朋友開放，謝國樑呼籲鄰近的市民朋友多加利用這座融入「近便、有愛、共融」理念的室內社區體能館。

謝國樑指出，七堵社區體能館是市府落實1區1社區健身中心的第一步，針對比較缺乏商業健身館的區域，尤其地點在火車站，希望讓市民在下班之後可以就近運動，讓身心更健康，像他在競選期間，也一定把握時間打網球，享受大汗淋漓的暢快感，運動不僅可以讓身心健康，更能釋放壓力，呼籲大家多多利用體能館的設施。

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市七堵社區體能館不僅融合專業運動設施與溫暖的社區氛圍，更提供市民一個不受天氣影響、便利且舒適的運動空間，體能館內規劃有體適能訓練區、重量訓練區、專屬課程教室及團體課程教室等多功能區域，每一項設施都力求為市民提供最安全、最舒適的運動體驗。

七堵社區體能館運動設施，包括多台全新頂級新款的跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練設備，還有以木質地板建構的專屬空間課程教室；體能館同時支援先進的AI人臉辨識，只需面對鏡頭，即能自動識別自由進出場館，無需攜帶實體卡或手機，讓市民朋友使用起來更加便利。

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府為締造有愛共融的運動環境，並鼓勵長者、身心障礙朋友與經濟弱勢家庭，也能就近至體能館運動，特別請營運廠商開放公益優惠措施，以滿足不同年齡層和運動需求的市民。謝國樑進一步表示，體能館不僅是運動場所，更是一個可以促進人際交流、加強社區凝聚力的空間。希望每位市民都能在這裡找到歸屬感，並透過運動提升身心健康。

有關七堵社區體能館營運收費方式及優惠資訊，歡迎市民朋友關注「基隆市七堵社區體能館」官方臉書或至「七堵社區體能館」官方網站查詢最新消息， 以隨時掌握第一手課程資訊，或撥打諮詢電話：02-2455-5957。

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵社區體能館盛大開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

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