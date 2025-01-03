2024總雨量排行榜出爐　第一名換地點了

▲2024年總雨量台北士林擎天崗以8,607毫米奪冠。（圖／北市動保處提供）

圖、文／CTWANT

2024年總雨量排行榜出爐，據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計，台北士林擎天崗以8,607毫米奪冠，平地地區的寶座則以基隆暖暖的5,669毫米拿下。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指，2024年颱風多，許多測站雨量增加不少，2024年總雨量排行榜第一由台北士林擎天崗的8,607毫米奪下，第二、三、四、五名為宜蘭南澳西帽山8,478毫米、新北萬里大坪6,678毫米、宜蘭東澳嶺6,564毫米、屏東大漢山6,549毫米，平地冠軍為基隆暖暖5,669毫米，依序再為宜蘭蘇澳永樂國小5,066毫米、新北瑞芳5,004毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，幾個有趣的地方包括台北擎天崗雨量大增，排名大躍進擠下近年冠軍西帽山，基隆北海岸、大屯山區、宜蘭南部則持續囊括。

氣象署表示，4日各地大多為多雲到晴，僅大台北、基隆北海岸、東半部和恆春半島有零星短暫雨，5日水氣會增多，雲量偏多，北部有局部短暫雨，東半部、中南部山區有零星短暫雨。

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