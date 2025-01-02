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曾夾藏千萬毒品！「隧道茶葉烘乾機」1／6拍賣　出價就有機會

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

▲曾夾藏千萬元毒品「隧道茶葉烘乾機」，出價就有機會得標。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為守護國境安全、落實租稅正義、持續阻截不法於邊境，法務部執行署宜蘭分署積極執行違反海關緝私條例之案件，以維護社會公義。宜蘭分署將於1月6日上午10時，在基隆市東海街東岸儀檢站舉行拍賣2018年曾用來藏千萬元毒品之「隧道茶葉烘乾機」，該機器雖已鏽蝕且功能不明，但仍具有一定財產價值，只要出價就有機會得標，歡迎有興趣的民眾前來投標應買。

宜蘭分署表示，2018年1月間基隆某企業公司，委託報關行自大陸地區代其遞送貨物，惟經檢調機關查獲其有匿未申報價值上千萬元之第三級毒品愷他命及第四級毒品鹽酸羥亞胺進口進入基隆港，上開毒品業經法院判決宣告沒收，移送機關財政部關務署基隆關，並依海關緝私條例規定裁處義務人貨物價格2倍之罰鍰，經限期命義務人繳納仍未繳納後，遂移送宜蘭分署執行。

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

宜蘭分署收案後，積極執行義務人名下可供執行財產，因查得上開毒品已宣告沒收，惟用以夾藏毒品之「隧道茶葉烘乾機」未被宣告沒收，且移送機關亦積極追查義務人可供執行財產，並請求執行該「隧道茶葉烘乾機」。

行政執行官柯玉倫表示，該茶葉烘乾機雖依該案訴願決定書所載，為無廠牌無型號之新機器，無彰顯以外相關規格資訊，且僅有排風口、無加熱器、相關電阻零件及散熱風扇，機身外殼螺絲以焊接於機身外殼；另該機器查封時有用帆布覆蓋綑綁，惟放置已久，帆布多處破損，烘乾機已多處鏽蝕，能否使用未知，但可能仍有財產價值。

有興趣的民眾，於2024年1月6日上午10時至基隆市中正區東海街8之2號即東岸儀檢站投標應買；另提醒有興趣的民眾，請務必於1月3日前，向財政部關務署基隆關黃小姐（電話：02-24202951轉3525）辦理通行證申請，始能進入拍賣場所參與拍賣。相關資訊可至「法務部行政執行署全球資訊網」或「宜蘭分署全球資訊網」查詢。

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

▲曾夾藏千萬毒品 隧道茶葉烘乾機公開拍賣。（圖／法務部執行署宜蘭分署提供）

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