台中樂透1.9億得主送暖　捐款助弱勢老人配眼鏡...2萬人受惠

▲樂透中1.9億元得主超有愛，捐錢800萬元給台中市政府，其中有90萬元用來補助台中弱勢老人配眼鏡。（圖／台中市社會局提供）



記者游瓊華／台中報導

去年台中市開出大樂透1.9億元頭獎，得獎者捐贈市府800萬元。台中市社會局將其中90萬元用在「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，連結民間專業團體及超過60家驗光所及眼鏡行，希望出現老花症狀的長輩配戴適合的眼鏡後，提升生活品質，避免因經濟弱勢及視覺退化減少社會參與機會。

台彩表示，這名得主是一名60多歲退休男主管，17年來固定花1000元買大樂透為主，得獎後看到過往有得主捐款給台中市政府也效仿善行，捐了800萬元。

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台中市副秘書長張大春表示，這800萬元善款，分別用在安置經濟弱勢個案約450萬元、補助弱勢長者購買老花眼鏡90萬元，其餘款項用在強化3家公設民營兒少安置機構的設施、設備等，共計有2萬人受惠。

社會局長廖靜芝表示，這更是善意的美好循環，也是送給弱勢長輩最好的新年禮物。根據國民健康署統計，約有17％的長輩有視力異常或退化狀況，及早預防視力退化可降低跌倒風險，預防延緩失能老化。

台中市社會局說，為此今起開辦敬老眼鏡補助暨視力檢查服務，設籍台中市滿65歲（原住民滿55歲）符合列冊低收或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、領有身心障礙生活補助、政府補助公費安置服務費等資格申請，每人終身補助一副。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭強調，四大公會以維護市民視力健康為初心，協助市府推動長輩服務更是責無旁貸，去年已邀請所有參與計畫會員參加教育訓練，更提醒申請服務長輩，驗光後若發現有眼科疾病，還是建議先就醫再考慮配戴適合的眼鏡。各服務單位採預約方式受理民眾申請，符合資格者提供-6.00-2.00~+4.00-2.00度數範圍以內的眼鏡，以及配鏡、簡易調整維護等適配服務。