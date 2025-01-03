一半是違建！開罰30萬1／14強制拆除　安泰醫院：配合縣府作業

▲屏東縣政府今(3)日前往安泰醫院張貼D棟及電力中心的拆除公告 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，暴露醫院嚴重違建問題，屏東縣政府查出，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，以全院合法建築面積來算，有一半是違建。縣府今(3)日前往張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將前往強制拆除。

安泰醫院對此表示，「配合縣府拆除作業，並依法進行改善」。



縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於醫院未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。

縣府表示，安泰醫院院區內的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%，也就是說，D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

由於院方在D棟大樓違建樓層達二層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅；縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

縣府1月3日派員前往東港安泰醫院，在D棟大樓及電力中心張貼拆除公告，訂14日前往拆除違建，限期院方10日內清除內部物品，逾期視同廢棄物，同時通知台電、自來水公司停止供電供水。

至於安泰醫院其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每一棟的違建情況亦嚴重，甚至院區範圍內的法定空地興建二層樓的無照違建，出租給全家超商使用；對面還有650平方公尺的總務辦公室，也同樣是無照違建，估算全院合法建築面積約21830平方公尺，違建面積約10310平方公尺，總違建率約47.2%，也就是，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

縣府表示，安泰醫院大火之後，內政部國土管理署於113年11月6日函請各縣市政府針對醫院擅自增建影響公共安全之違章建築物進行清查，縣府已經展開清查，會依個案違建情形限期補照或拆除。