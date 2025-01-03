　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一半是違建！開罰30萬1／14強制拆除　安泰醫院：配合縣府作業

▲屏東縣政府今(3)日前往安泰醫院張貼D棟及電力中心的拆除公告 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府今(3)日前往安泰醫院張貼D棟及電力中心的拆除公告 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，暴露醫院嚴重違建問題，屏東縣政府查出，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，以全院合法建築面積來算，有一半是違建。縣府今(3)日前往張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將前往強制拆除。

安泰醫院對此表示，「配合縣府拆除作業，並依法進行改善」。

▲屏東縣政府今(3)日前往安泰醫院張貼D棟及電力中心的拆除公告 。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於醫院未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。

縣府表示，安泰醫院院區內的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上五層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%，也就是說，D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

▲屏東縣政府今(3)日前往安泰醫院張貼D棟及電力中心的拆除公告 。（圖／屏東縣政府提供）

由於院方在D棟大樓違建樓層達二層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅；縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

縣府1月3日派員前往東港安泰醫院，在D棟大樓及電力中心張貼拆除公告，訂14日前往拆除違建，限期院方10日內清除內部物品，逾期視同廢棄物，同時通知台電、自來水公司停止供電供水。

至於安泰醫院其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每一棟的違建情況亦嚴重，甚至院區範圍內的法定空地興建二層樓的無照違建，出租給全家超商使用；對面還有650平方公尺的總務辦公室，也同樣是無照違建，估算全院合法建築面積約21830平方公尺，違建面積約10310平方公尺，總違建率約47.2%，也就是，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

縣府表示，安泰醫院大火之後，內政部國土管理署於113年11月6日函請各縣市政府針對醫院擅自增建影響公共安全之違章建築物進行清查，縣府已經展開清查，會依個案違建情形限期補照或拆除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳子豪穿1號！　林孝程讓給學長
快訊／南韓8F建築大火！　多人受困
快訊／新年前翻修透天　男摔落3F身亡
獨／李玉璽認愛許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼
快訊／經營20多年　知名渡假村宣布結束營運
快訊／李玉璽脫單！愛上「張兆志前妻」許允樂
快訊／濟州航空黑盒子「錄音檔還原成功」！
捷運環狀線位移非因地震！中華工程未按圖施工　雙北將求償19.
快訊／三重民宅火警！濃煙直竄天際　警消出動90人
Siri偷聽對話！　蘋果同意付30.9億元和解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台蘿教主」逼拍86少女性影像　2主謀想回家過年求交保被打臉

快訊／新年前翻修透天…基隆男摔落3F高鷹架　送醫不治

垃圾車撞騎士四肢骨折亡　解剖查死因！家屬怒圍肇事司機險開打

快訊／三重民宅火警！濃煙直竄天際　警消出動90人「5民眾獲救」

快訊／鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍　消防緊急灑水

給柯文哲殺時間！陳佩琪帶4本書抵北所　談台灣AI、美國民權

不爽看診過號！他硬闖診室打護理師　桃園莽男下場慘曝

高雄10山友茂林登萬山失聯！家屬急求助　救難人員空拍機尋獲

一半是違建！開罰30萬1／14強制拆除　安泰醫院：配合縣府作業

同學面前捏女大生「該邊」淫教授判刑5月　瞎扯：我不在場

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

金正恩牽女兒出席平壤跨年　父女2人全場互動曝光！

「台蘿教主」逼拍86少女性影像　2主謀想回家過年求交保被打臉

快訊／新年前翻修透天…基隆男摔落3F高鷹架　送醫不治

垃圾車撞騎士四肢骨折亡　解剖查死因！家屬怒圍肇事司機險開打

快訊／三重民宅火警！濃煙直竄天際　警消出動90人「5民眾獲救」

快訊／鳳山驚傳瓦斯外洩！施工挖斷管線釀禍　消防緊急灑水

給柯文哲殺時間！陳佩琪帶4本書抵北所　談台灣AI、美國民權

不爽看診過號！他硬闖診室打護理師　桃園莽男下場慘曝

高雄10山友茂林登萬山失聯！家屬急求助　救難人員空拍機尋獲

一半是違建！開罰30萬1／14強制拆除　安泰醫院：配合縣府作業

同學面前捏女大生「該邊」淫教授判刑5月　瞎扯：我不在場

北科木聯首戰扣倒勝　前龍隊邱辰返校指導有首要任務

藍委提案「重症醫經訓練可執行麻醉」　醫學會反彈：踐踏專業

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

斷裂的右膝十字韌帶奇蹟長出來！　潘姿吟回歸首戰砍12分助勝

快訊／南韓8F建築大火「傳多人受困」！　濃煙竄天畫面曝

55歲辣成這德行　珍妮佛安妮斯頓搶代言不手軟

湯姆霍蘭德揚言生子就不拍戲：專心打高爾夫、當爸爸

婆婆不願意幫顧孩！她心寒「只想玩孫」當現成的阿嬤　一票卻不挺

1人1650元起！凱撒「全台飯店春節優惠」　住神旺贈海陸早午餐

2025年星座「強運4超人」　第一名「財旺桃花開」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

即／疑想超車砂石車！女騎士自摔「捲車底」　搶救無效亡

夫領光存款落跑　妻一刷存摺只剩87元

點餐不會用QRcode！2男被催拿鍋蓋衝進櫃台揍店員

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

快訊／柯文哲律師律見　被問是否抗告點頭了

柯文哲直播喊一句　遭檢認定「隔空串證」

更多熱門

相關新聞

金門田野清晨大火！　警消3面包夾佈水線灌救

金門田野清晨大火！　警消3面包夾佈水線灌救

消防局救災救護指揮中心於3日05時07分，接連接獲民眾報案，指稱金門縣金湖鎮伯玉路三段 (中山路對面側)附近有大面積田野燃燒情形，因緊鄰機場，為避免影響飛機起降，指揮中心立刻啟動優勢派遣，分派第一大隊金城、金寧、烈嶼分隊及第二大隊金湖、金沙分隊前往救災，因抵達初期發現已受燒面積逾3000平方公尺，隨即增派水頭港消防車及開口契約重機具到場支援，後續消防局局長呂英華率副局長陳國瑋到場了解搶救情形，本次總計出動13輛消防車、3台重機具、1台空拍機及警義消30人前往搶救，最終歷時2.5小時火勢完全熄滅，所幸無人員

台南住宅火警　2隻寵物鳥命喪火窟

台南住宅火警　2隻寵物鳥命喪火窟

基隆民宅頂加大火內部慘狀曝　重聽大哥成焦屍

基隆民宅頂加大火內部慘狀曝　重聽大哥成焦屍

快訊／基隆凌晨1死惡火　「重聽大哥」成焦屍

快訊／基隆凌晨1死惡火　「重聽大哥」成焦屍

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

關鍵字：

東港安泰醫院火警違建拆除

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

橘子男友說明她出境原因

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面