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社會 社會焦點 保障人權

金門田野清晨大火！面積破3千平方公尺　警消3面包夾佈水線灌救

記者林名揚／金門報導

消防局救災救護指揮中心於3日05時07分，接連接獲民眾報案，指稱金門縣金湖鎮伯玉路三段 (中山路對面側)附近有大面積田野燃燒情形，因緊鄰機場，為避免影響飛機起降，指揮中心立刻啟動優勢派遣，分派第一大隊金城、金寧、烈嶼分隊及第二大隊金湖、金沙分隊前往救災，因抵達初期發現已受燒面積逾3000平方公尺，隨即增派水頭港消防車及開口契約重機具到場支援，後續消防局局長呂英華率副局長陳國瑋到場了解搶救情形，本次總計出動13輛消防車、3台重機具、1台空拍機及警義消30人前往搶救，最終歷時2.5小時火勢完全熄滅，所幸無人員傷亡。

▲金門火警。（圖／記者林名揚翻攝，）

▲金門金湖鎮伯玉路三段發生田野火警。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門火警。（圖／記者林名揚翻攝，）

消防局各式消防車組抵達後，現場為大面積田野燃燒，有擴大延燒附近房屋及怪手之虞，現場指揮官大隊長董紀瑋立即指示所屬佈署5水線，以三面包夾方式進行搶救，並截斷火勢避免延燒到附近民眾財產，同時指派無人機飛手利用空拍機監控火勢情況；在消防人員強力水線攻擊下，順利完成本次搶救，有效避免火勢擴大，現場總計受燒田野面積約3000平方公尺。

▲金門火警。（圖／記者林名揚翻攝，）

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，由於時值東北季風強盛時期，加上天乾物燥，火勢蔓延迅速，在使用火源不論大小都務必做到「人離火熄」，以避免人員、財物損失及珍貴林木受燒毀損。也呼籲鄉親發現災害發生時，在確保自身安全下，務必儘速撥打119爭取黃金救援時間，將損失降到最低。

▲金門火警。（圖／記者林名揚翻攝，）

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