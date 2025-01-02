心酸！他爽中購物節100萬現金因1事成空　中市府：全數繳庫

▲有民眾爽中100萬元購物節現金獎，卻因為戶籍根本不在台中，錯失大獎。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中購物節落幕，有民眾在臉書上抱怨，自己被抽中百萬元現金大獎，原本開開心心要領獎，卻被通知無法領取，根本是「台中購物節最悲催的哪一個」。對此，台中市政府澄清，該獎是台中市民專屬獎，必須設籍在台中市，但該位得主雖住台中多年，但戶籍卻在離島，市府同仁在核對時赫然發現資格不符，趕緊通知得獎者；至於百萬元現金如何處理，經發局回應，全數繳庫。

台中市政府經發局表示，台中購物節獎項多元，開放全國甚至外國民眾都可參加抽獎，由於每年台中市民的消費金額是各縣市最高，為感謝市民對購物節的支持，市府自110年起設置「台中市民專屬抽」，活動辦法於活動開始前，均已詳細公告於活動官網及APP，也特別設置專線回答民眾各類問題。

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針對有民眾抽中百萬，但資格不符一事，經發局說明，該位民眾為113年11月23日在市民廣場特色市集活動上所抽出，根據購物節活動辦法，中獎資格須為113年10月24日前設籍台中，經市府仔細核對與重複確認，發現該位民眾並未符合資格。對此，經發局已立即聯繫民眾妥為說明，感謝民眾理解與配合。