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交通部首版「道路標誌標線號誌指引」今上路　納18種情境

▲▼交通部運研所推出首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」。（圖／交通部提供）

▲交通部運研所推出首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

現行道路標示標線、號誌皆對單一設施規定，組合設置時出現資訊不清或不一致情況，交通部運研所推出首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，首列18種道路情境圖例，透過組合圖例和運用解說，譬如較大路口行穿線可退縮3到5公尺，供各縣市及道路主管機關道安改善和養護參考。

台灣交通事故層出不窮，不少專家學者、路權團體認為應首要改善道路設計工程。交通部運輸研究所在現有法規下，製作首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，提供18種一般道路情境的組合圖例，揭示正確的配置樣態，可供各縣市政府作為道路改善及養護工程參考，除了紙本以外，未來將發布在道安總動員網站。

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交通部長陳世凱表示，道安改善上，近兩年除道安工程建設改善外，還有道路法規，更重要的是道路交通標誌標線和號誌設置，也有相當多民眾關心，號誌和標誌標線參考指引今天提出，希望未來讓各縣市建置過程，有更完整指引，做出更安全的交通環境。

▲▼交通部運研所推出首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」。（圖／交通部提供）

▲交通部運研所推出首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」。（圖／交通部提供）

交通部運研所副所長王穆衡則表示，目前全台有3萬多個路口，道路設置好後，決定道路安全、效率和秩序的，就是標誌標線和號誌，因此製作首版「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」，提供全國超過5千個工作夥伴施作養護道路參考，包括交通部、地方政府、國土署和顧問公司等，第一線工作人員守護交通安全，仰賴標誌標線規範，但目前相關設置規定散布不同法令文件，施作將有經驗落差或不足問題，造成行車資訊不清楚或不一致情況。

王穆衡指出，「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」為施工和養護工作人員的基本手冊，指引以情境為導向，透過組合圖例及運用解說，採路型改造並導入設施的安全設計，選出18種道路情境，佔所有路型6成到7成比例，不管號誌或無號誌路口，都要強化行人安全，並希望達到道路自明性、合理化空間配置、導入安全設計概念。

王穆衡強調，18種情境僅是第一步，未來指引將會隨時滾動式調整，接下來也會辦理教育訓練，指引除了紙本以外，未來也將發布在道安總動員網站上。

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