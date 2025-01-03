799處易肇事路口改善「3縣市沒達標」　15處待過年後完工

▲交通部今召開道安記者會說明交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧 /台北報導

為擺脫行人地獄汙名，交通部和國土署盤點全台799處易肇事路口預計去年底完成改善，不過卻有15處路口未達標，包括彰化縣有9處、桃園市有5處和屏東縣1處路口，未達標縣市將無法百分之百補助經費。交通部長陳世凱則表示，未達標不會有懲罰機制，中央是透過補助和輔導協助地方改善。

全台799處易肇事路口改善原訂去年底應全面完成，不過根據統計，僅784個路口完成改善，沒有達標，仍有15處易肇事路口沒達標，其中彰化縣有9處、桃園市有5個、屏東縣有1處。

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交通部路政及道安司長黃運貴表示，針對去年底全面完成改善的縣市或道路主管機關，將全額補助改善經費，其中公路局負責的有198處，國土署補助601處。

國土管理署組長蔡亦強則說明，易肇事路口未完成改善的，桃園市有5個，主要是周邊人行道尚未完工，但該路口已經改善，主要是改善幅度較大一些，預計周邊人行道改善工程過年前可以完工；屏東縣還有1處路口尚未完成，主要是因該處為圓環，改善範圍比較大，加上剛好在商圈旁邊，年關將近，因此預估過年後完成改善。

至於彰化縣有9處路口尚未完成改善，蔡亦強說明，因彰化縣路口工程改善採購比較不順利，去年中準備找顧問公司，但找不到導致流標，工程發包可能要等到過年前，工程改善預計今年3月底前可以完成。

針對未達標縣市經費補助，蔡亦強表示，若今年底前可以完成路口改善，經費將可補助百分之百，若沒有如期完工，將回歸原本的補助比例，以彰化為例，工程改善經費將補助8成多，地方政府自籌一成多。

交通部長陳世凱表示，地方各地易肇事路口若沒完成改善，不會有懲罰機制，交通部將透過補助方式協助地方改善，並提供標誌標線設置等指引給大家參考。