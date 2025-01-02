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視察松機「全台唯一跑道攔阻系統」　交長：飛安不能鬆懈

▲▼交通部長陳世凱視察松山機場跑道攔阻系統（EMAS），並聽取民航局簡報。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱（右二）視察松山機場跑道攔阻系統（EMAS）。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

去年12月29日南韓濟州航空發生重大空難，造成179人罹難，引起國際震驚，交通部長陳世凱今日前往松山機場，視察全台唯一一座跑道攔阻系統（EMAS），瞭解機場各項防護措施，並要求確保航機安全起降環境，強調飛安不能有絲毫鬆懈。

松山機場跑道長度2605公尺、寬度60公尺，場內與跑道各項安全設施均符合國際規範。為了讓A330等較大型的航機起降時更為安全，民航局2011年斥資4.3億餘元，於28跑道端建置長122公尺、寬69公尺、經FAA認證的EMAS系統，可攔截不慎衝出跑道頭的航機。

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陳世凱今日赴松山機場聽取民航局機場設施與維護飛安作為的相關簡報後，利用松山機場航班起降空檔的巡場時段，在民航局長何淑萍等人陪同，陳世凱也前往場內視察各項助導航設施，以及全台唯一一座跑道攔阻系統（EMAS）。

▲▼交通部長陳世凱視察松山機場跑道攔阻系統（EMAS），並聽取民航局簡報。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱（左四）視察松山機場跑道端儀降系統。（圖／交通部提供）

陳世凱表示，保障每位乘客的生命安全是交通部首要責任，今天到松山機場給第一線同仁打氣，感謝民航局全體同仁和航空業從業人員堅守崗位、持續不懈的努力，更要提醒安全須持之以恆，不能有一絲一毫、一時一刻的鬆懈與疏忽。

陳世凱說，近日國內對機場跑道安全有高度討論，相信EMAS提供松山機場起降航班更可靠防護措施；事實上，即便沒有EMAS，松機仍是符合國際標準的機場，現在有EMAS，提供額外保障、增加駕駛信心，可提升整體飛航安全。

交通部指出，國內目前僅華航有10架波音737-800航機，民航局去年12月29日，要求業者檢視738航機起落架相關系統檢查頻率、測試項目及紀錄。

▲▼交通部長陳世凱視察松山機場跑道攔阻系統（EMAS），並聽取民航局簡報。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱赴松山機場視察並聽取民航局簡報。（圖／交通部提供）

民航局也要求所有國籍航空公司機隊，在空機如遇任何緊急情況，應確實遵循SOP處置，並與地面聯管單位保持聯繫、尋求協助。

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