交通事故奪2430人命　10月兒少死亡增66.7%「無照駕駛釀禍」

▲交通部長陳世凱出席道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(3日)公布去年1到10月交通事故統計，30日死亡2430人，減少3.4%，其中10月單月兒少死亡較前一年同期增66.7%，此外，桃園市30日死亡增加50人惡化最嚴重。交通部長陳世凱表示，兒少死亡增加主要是無照駕駛導致。

交通部今(3日)公布去年1月到10月交通事故統計，件數高達32萬1371件，下降3.5%，其中30死亡人數為2430人，減少85人、下降3.4%。另外，10月的30日死亡人數為266人，較前一年同期減少27人，降低9.2%，不過兒少死亡有10人，比前一年同期增加4人，大幅攀升66.7%。

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各縣市表現上，1月到10月各縣市30日死亡人數，桃園市大幅增加50人，出現惡化，其中機車死亡有35人、酒駕死亡4人，死亡人數累積達243人；高雄市累積死亡人數最多，達245人，不過較前一年同期減少8人。另外，行人死亡增加最多縣市為新竹市10人，高齡死亡增加最多為新北市和彰化縣，各有12人。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，今天主要公布去年1月到10月道路交通事故死亡人數，比前一年同期更減少，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少死亡都減少，不過10月單月兒少死亡有10人，比過去同期增加4人，上升66.7%，主要是13到17歲少年增加6人，其中汽車無照駕駛增加1人，機車無照增加3人，機車乘客增加2人，增加比例來自無照駕駛，顯示少年無照駕駛問題改善要更加努力。

由於1到10月交通事故死亡未達降低7%目標，去年整年度是否也難以達標？陳世凱表示，道安改善不管是工程硬體或是標誌標線指引，都是一開始推動的基礎工程，一開始改善速度不會這麼快，但交通部會努力讓它越來越好，每年死亡降低將是趨勢且幅度要擴大，明年改善路段也會變多，未來改善速度會加快，不會急著今年要達到降低7%目標，也並非沒達到就代表失敗，他不會這樣去看。