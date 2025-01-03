邀道安惡化縣市列席記者會被嗆訓導主任　陳世凱：我是輔導老師　

▲交通部長陳世凱出席道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今公布去年1月到10月交通事故30日死亡，其中桃園市30日死亡增加50人，惡化最嚴重。針對是否再邀桃園出席道安記者會，交通部未正面回應，不過曾被桃園回嗆是訓導主任的交通部長陳世凱則表示，「只要能拯救人命，被講訓導主任我也願意，但我不是訓導主任，而是輔導老師，輔導地方改善道安。」

交通部上月公布桃園1月到9月統計30日死亡增加最多，並邀請桃園出席道安記者會說明，但桃園市除了強調已改善之外，更回嗆「交通部長陳世凱是訓導主任嗎」，事後也缺席道安記者會。不過，交通部今日公布最新統計，1到10月交通事故30日死亡人數，桃園增加50人，再度蟬聯死亡增加最多的縣市，是否再邀桃園出席道安記者會，或是邀哪個縣市出席，交通部未有正面回應。

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陳世凱指出，所有道路交通安全，中央跟地方、各部會攜手合作，看到不是冷冰冰的數字，也不是KPI，而是一個個活生生的人生和家庭故事，對生命要用謙卑的態度，之前有人說他是訓導主任，但其實不是，交通部是站在輔導交通安全的角色，每個月至少有一次機會讓地方政府出席記者會說明道路安全改善成果，不需要負面看待，這不是點名，未來將輪流邀請，每個縣市都有機會報告改善進度或分享成功案例，不要看成政治議題。

陳世凱指出，有些縣市道安數據狀況令人擔心，會關心部分縣市改善，交通部有輔導、有要求，「只要能拯救人命，被講訓導主任我也願意。」

面對媒體詢問如果不是訓導主任，是否用輔導主任比較合適，陳世凱說，站在輔導各縣市政府角色，「我不是訓導主任，是輔導老師」，不是主任，主任太權威。