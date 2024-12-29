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貨櫃屋燒柴取暖！新竹夫妻一氧化碳中毒　友人拜訪嚇壞急送醫

記者楊永盛、吳佩蓁／新竹報導

新竹縣橫山鄉一處貨櫃屋，發生屋內一氧化碳中毒意外！60歲劉姓男子及54歲唐姓妻子昨晚（28日）在貨櫃屋內過夜，由於入夜後山區溫度不到10度，夫妻倆在屋內利用火盆燒柴火取暖；怎料今天早上陳姓友人來訪時，竟發現2人一氧化碳中毒，立即報警送往竹東榮民醫院救治。

▲▼強烈大陸冷氣團來襲，新竹1對夫婦屋內燒柴火取暖險喪命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼強烈大陸冷氣團來襲，新竹1對夫婦屋內燒柴火取暖險喪命。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲▼強烈大陸冷氣團來襲，新竹1對夫婦屋內燒柴火取暖險喪命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局指出，29日上午9點33分獲報，橫山鄉有一對夫妻因天冷在貨櫃屋內燃燒柴火取暖，結果昏迷不醒。救護人員趕抵時，發現劉男及妻子唐女皆躺在各自床上，幸好2人均對聲音有反應，現場立即救出並給予非再吸入型面罩氧氣治療，緊急送醫救治。

▲▼強烈大陸冷氣團來襲，新竹1對夫婦屋內燒柴火取暖險喪命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

去年尖石鄉已發生一起於露營區帳篷內燃燒柴火造成一死兩傷的憾事，消防局再次呼籲，避免於通風不良的空間及室內燃燒柴火取暖，火焰燃燒不完全會產生一氧化碳，造成空間內的人員缺氧死亡。

消防局加強宣導，一氧化碳是無色無味的氣體，錯誤的熱水器安裝也會有一氧化碳中毒的可能，應避免將屋外型熱水器裝置於室內，使用熱水器時應注意通風，如果有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀時，有可能就是中毒的前兆，應立即讓室內通風並關閉熱水器。

▲▼強烈大陸冷氣團來襲，新竹1對夫婦屋內燒柴火取暖險喪命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

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