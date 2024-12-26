春節將至寒流來　南消一大談火災預防與一氧化碳中毒防範

▲南消一大攜手轄內南天電視台節目「逗陣來聽講」一同與民眾防範火災及一氧化碳中毒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年即將到來，這是一年中最熱鬧的節慶時刻，家家戶戶團圓慶祝佳節之際，也要注意居家安全，避免因意外而影響年節的喜悅，為了讓大家平安過好年，南消一大攜手轄內南天電視台節目「逗陣來聽講」一同與民眾防範火災及一氧化碳中毒。

根據消防署統計，今年已發生數起一氧化碳中毒案件，共造成59人送醫與4人死亡，一氧化碳為無色無味之有毒氣體，產生原因為密閉空間內使用燃氣熱水器與瓦斯爐，因氧氣供應不足，導致瓦斯燃燒不完全，進而生成一氧化碳，加上無色無味特性不易察覺，通常頭暈、頭痛、噁心及虛弱等徵狀發生後，才會警覺是否已一氧化碳中毒，故請民眾注意，天氣再冷也務必留一扇窗通風，並將燃氣熱水器遷移至屋外；若因環境因素不便遷移，亦請更換為強制排氣型熱水器或電熱型熱水器。家中或餐廳使用瓦斯桶，請注意串接使用安全，並建議與瓦斯行業者簽訂定型化契約，保障消費者權益。

過年前夕汰舊換新，建議民眾汰換家中老舊延長線，延長線選購重點為「自動斷電(過載保護裝置)」、「獨立開關」，使用各類高功率家電時，也請避免共用延長線，減少電線過載情事，同時建議安裝住宅用火災警報器，倘若火災不幸發生，能於第一時間發出警報讓我們爭取到更多滅火及逃生的時間。

消防局局長李明峯表示，年節時亦是煮食不慎火警的高峰期，請民眾於家中烹煮美食時，做好「人離火熄」，同時不於密閉空間中使用瓦斯爐及燃氣熱水器，多一份警惕方能保護自己與家人，此外團聚時放鞭炮煙火慶祝，請購買合格爆竹，勿讓來路不明的爆竹掃了年節雅致；近一年來地震亦持續不斷，遇到地震時「趴下、掩護、穩住」，並準備避難背包置放於家中顯眼處。

市長黃偉哲表示，安全是幸福的基石，讓我們在迎接新年的同時，也牢記防災觀念，為自己和家人建立一道堅實的安全防線。從日常生活中的防火細節到應對突發地震的準備，每個步驟都至關重要，祝福每位市民，平安健康地迎接嶄新的一年。