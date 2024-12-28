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她做蛋糕請親友吃「3死3住院」！丈夫3月前才中毒亡　警要挖屍查真相

▲▼吃自製聖誕蛋糕「3死3住院」　警要掘屍查女廚前夫3月前中毒真相。（圖／翻攝自X）

▲她自製蛋糕請親友吃，竟造成3人死亡、3人住院。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西近日發生一件多人食物中毒死亡事件，一名婦人23日自製一個聖誕蛋糕，並約了多位親友一起享用，不料所有吃下蛋糕的人後來都身體不適送醫，最終導致3人死亡、3人住院。事件發生後，警方除了要調查中毒原因外，還要追查婦人的丈夫9月時中毒身亡是否有其他隱情。

根據巴西CBN報導，事件發生在巴西南部南里約格朗德州，71歲女子澤莉（Zeli Terezinha Silva dos Anjos）23日自製了聖誕蛋糕，並將蛋糕帶往一場親戚間的聚會讓親友享用，聚會包含澤莉共有7人，只有1人沒有吃蛋糕，沒想到所有吃下蛋糕的人，包含澤莉陸續都出現身體不適送醫。

6人被送到醫院後，58歲女子梅達（Maida Berenice Flores da Silva）及43歲女子塔蒂亞娜（Tatiana Denize Silva dos Anjos）不久後就因為心肺功能停止被醫院宣布死亡，兩人為姑姑及姪女關係，隔天（24日）65歲內烏札（Neuza Denize Silva dos Anjo）也因為食物中毒休克，搶救後不治，內烏札跟梅達是姊妹關係，其餘包含澤莉在內3人經醫院治療後沒有大礙。

巴西警方事後介入調查，針對製作蛋糕的澤莉進行了訊問，澤莉交代了蛋糕製作原料的購買時間及地點，員警還在澤莉的家中找到了許多過期食品，像是過期一年的蛋黃醬，3名死者的詳細死因是否跟蛋糕或澤莉家中的過期食品有關，待檢驗結果出爐後才能釐清。

此外，由於澤莉的丈夫今年9月也因為食物中毒身亡，當時警方並未多想，如今澤莉的親友發生多人食物中毒甚至出現死者，警方已決定挖出澤莉丈夫的遺體並重啟調查，釐清澤莉丈夫的死亡是否有其他隱情。

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