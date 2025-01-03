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快訊／萊爾富福袋抽「台積電股票」　首位中獎幸運號碼出爐

▲▼萊爾富抽出第一名台積電股票幸運得主。（圖／業者提供）

▲萊爾富抽出第一名台積電股票幸運得主。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接金蛇年到來，萊爾富超商春節福袋頭獎祭出「台積電股票」共3張，分為三波抽獎，今（3日）抽出第一名幸運得主，首波有23萬多名消費者購買福袋並登錄抽獎資格，在律師見證下，抽出幸運得主編號為「136249」，電話號碼「0982***309」。

萊爾富今年春節推出「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」3種規格，每款都有抽獎序號，消費者購買後完成登錄序號，即享「台積電股票」抽獎資格，分別在1月3日、2月3日、3月10日抽獎。第一波累積至1月2日晚間23:59，抽獎序號累積組數為234,788組。

今（3日）由豫立國際法律事務所律師劉依萍見證下，抽出台積電股票幸運得主編號為「136249」，手機號碼「0982***309」。

▲▼萊爾富抽出第一名台積電股票幸運得主。（圖／翻攝自萊爾富臉書直播）

▲在律師見證下，萊爾富抽出第一名「台積電股票」幸運得主。（圖／翻攝自萊爾富臉書直播）

萊爾富表示，第一張台積電股票中獎名單，將於今日傍晚前公告於萊爾富官網，並於1月6日以簡訊通知中獎者，中獎者須自行上萊爾富活動官網下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

萊爾富也說，此次沒抽到的消費者別氣餒，還有2月3日、3月10日共兩次抽獎機會，只要3月4日前購買萊爾富任一款春節發財卡、福袋、福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格，越早買抽獎機會越大，各款福袋數量有限，售完為止。

沒順利當上「台積電股東」的消費者也別洩氣，3月10日直播結束還有彩蛋，民眾記得要保留金蛇年發財卡與抽獎券，後續萊爾富將公布「彩蛋」消息。

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