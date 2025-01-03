賴清德邀韓國瑜喝咖啡、柯建銘卻提罷免　林濁水：別學山大王暴衝

▲立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》相關修正草案，但立法院長韓國瑜將《選罷法》、《財劃法》兩案延後送到行政院，讓民進黨黨團總召柯建銘揚言罷免，今（3日）也在院會中提案變更議程，要求立法院長改選。對此，前立委林濁水表示，總統賴清德日前委韓國瑜擔任美總統就職特使，現在戰鬥綠提案罷免，戰鬥綠當然有這個權利，但是得提醒，如何師出有名要想清楚，不要學山大王任意暴衝。

民進黨團總召柯建銘今日受訪表示，民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，召委違法違憲，這是今日議程會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、祕書長周萬來、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾，也會到法院提告，這都是要做的，否則放任周萬來跟秘書處長搞鬼，立法院可以關門了。

對此，林濁水表示，戰鬥綠鬥性再進一階，在總統委立法院長韓國瑜擔任美總統就職特使，戰鬥綠提案罷免立法院長韓國瑜，戰鬥綠當然有這個權利。

林濁水強調，但是得提醒，立法院長韓國瑜在當前立法院中民眾好感度名列前茅，少有人能及，如何師出有名要想清楚，謀定而後動，不要學山大王任意暴衝。

另外，媒體人黃揚明也提到，矛盾大對決又來了！柯建銘罷免韓國瑜V.S.賴清德邀韓國瑜喝咖啡。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

