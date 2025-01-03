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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被林楚茵罵綠茶婊！　徐巧芯一一點名嗆辣回擊：民進黨內一堆

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯2日在臉書貼出一段2022年5月30日PGtalk負責人林秉文唱歌的影片，並指陸委會副主委、發言人梁文傑當時也在現場，但梁文傑妻子、綠委林楚茵今（3日）受訪時轟，覬覦同事老公恐怕是「綠茶婊」。對此，徐巧芯回擊，她PO影片是要問檢察官為何不羈押林，而梁文傑剛好在影片中，她質疑兩人過去的交友狀況，有問題嗎？「這跟你長得帥不帥有什麼關係？就算今天是金城武來當陸委會副主委這題就不能問了嗎？何況你老公也不是金城武啊！還好吧！不要再自吹自擂了」。

▲▼ 立委徐巧芯 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委徐巧芯 。（圖／記者崔至雲攝）

徐巧芯2日下午在臉書上傳一段PGtalk負責人林秉文2022年唱歌的影片，並暗示梁文傑當時也在現場。梁文傑則回應，那個地方不是酒店，而是PGtalk的公司，當天是第一次見到林秉文，並不認識對方。林楚茵表示，影片已經是多年以前梁文傑當議員的時候，徐巧芯之前半夜睡不著覺，盯著梁文傑行程發照片，是覬覦同事老公的綠茶婊。

徐巧芯指出，昨天公布影片的時候，針對的對象是PGtalk的負責人林秉文，這個日期時間是在2022年5月，地點是在內湖，所以第一件事情，梁文傑是在說謊，他說是五六年前，但是實際上是發生在2022年，再來，梁文傑說不是在酒店，但她從沒說是酒店，地點就是在88會館負責人郭哲敏的內湖招待所。

徐巧芯指出，郭哲敏跑到國外這麼久才歸案，交保過程中，還是一直在這家招待所吃喝玩樂，享盡黑暗天堂，而2022年時林秉文就跟這些高官有非常多樣態，為什麼檢察官在抓他時，沒有比照柯文哲，扣押他的手機、了解他的人脈、經濟狀況，並且羈押禁見，兩者之間會不會差太多了。

徐巧芯說，這些才是PO影片的原因，只是不知道鏡頭一轉，看到某人的老公，「我也很無奈，請他太太不要一直提到我，因為不管是A來源、B線索、C線人來的喝花酒的資料，每次剛好都有她先生，這是我的錯嗎？還是說下次看到他都要幫他馬賽克，但你要先來拜託我耶！」。

對於被林楚茵罵綠茶婊，徐巧芯說，第一、綠色是民進黨的顏色，第二，婊子是有做過特種行業的女性，或是男性，「出軌的人包含羅致政、趙天麟、王定宇，這些不都是民進黨的嗎？愛情的騙子你問誰？劉建國，他也是民進黨的啊！以特種行業為行業的，我沒有這樣的經驗，我也沒有像許智傑、吳乃仁吃飯暢聊宇宙大爆炸，所以要找綠茶、找綠茶婊，你的黨內很多，先從黨內找起，我很無辜，我沒有惡意要提她先生名字，我也沒有覺得她先生帥不帥，那不重要，重要的是為什麼他先生跟林一起喝酒唱歌？不亦樂乎？」。

對於梁文傑說當天是去吃飯，徐巧芯質疑，「但是我把影片拉到最大，桌上也只有菸跟酒，哪裡來的飯？一粒米都沒有看到？你們的眼睛到底長到哪裡去了？梁文傑還說他是拜訪PGtalk的公司，請問所有有良知、眼睛的朋友，那邊像一間公司嗎？有這麼晦暗的公司嗎？要如何辦公？而且這間公司是在忠孝東路五段，要去拜訪公司應該去忠孝東路五段，怎麼會去內湖招待所？你跑錯了吧先生？講這些話誰要相信？沒關係你太太相信你就好，祝福你們的婚姻長長久久、兩情相悅，不要被任何人影響，這種人千萬別放生」。

徐巧芯說，郭哲敏經濟犯開的招待所，配上經濟犯的林秉文，這就是陸委會副主委的交往對象，今天林秉文去哪裡了？大家不得而知，有沒有可能因為你們過去的關係，陸委會現在輕放縱放，這難道不是社會議題嗎？「這跟你長得帥不帥有什麼關係？就算今天是金城武來當陸委會副主委這題就不能問了嗎？何況你老公也不是金城武啊！還好吧！不要再自吹自擂了」。
 

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