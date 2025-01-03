徐巧芯爆黑熊學院拿外交部100萬補助　沈伯洋曝用途：委員可多關注

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋今（3日）召開記者會指出，黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，甚至趕在綠委沈伯洋擔任民進黨不分區立委前，「搶時間差，我覺得是蠻卑鄙的」。對此，沈伯洋回應，「全球民防與社會韌性領袖論壇」由社團法人黑熊民防教育協會主辦，內政部警政署協辦，申請必要經費，全數用於國外貴賓之差旅費用及論壇活動場地租借，包含烏克蘭及歐洲各國的民防領域菁英，這場活動全程直播，徐巧芯如果有興趣歡迎收看。

徐巧芯爆料，黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算。根據掌握的資料，外交部去年曾補助黑熊民防教育協會，補助項目是「全球民防論壇烏俄戰爭對台影響與區域安全」，預算核准時間是113年1月17日，金額100萬元。趕在就任立委前拿了政府100萬補助「搶時間差，我覺得是蠻卑鄙的」。

對此，沈伯洋表示，本活動是由社團法人黑熊民防教育協會主辦，內政部警政署協辦，論壇邀請了來自8個國家共28位重要貴賓，共同討論包含災難即時應變、維持治安、緊急醫療協助等國際經驗。

沈伯洋指出，此論壇向外交部申請之一百萬元經費係符合補助要件之補助經費申請，且該經費全數用於國外貴賓之差旅費用及論壇活動場地租借，外賓名單包含烏克蘭及歐洲各國的民防領域菁英，與台灣與會者交流重要的寶貴經驗。

沈伯洋回應，此論壇活動全程都有實體與網路直播（含即時口譯），影片檔也仍然留存在串流平台上，若徐委員對民防議題突感興趣，想要進一步指教，歡迎觀看網路直播，共同關注民防議題！

