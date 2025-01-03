　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新年訪陸搶頭香！　饒慶鈴明率30人團赴北京談農產銷陸

▲大陸國台辦主任宋濤去年8月5日於福建會見饒慶鈴。（資料照／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤去年8月5日於福建會見饒慶鈴。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

2025年伊始，就有台灣地方首長率團訪問大陸。台東縣長饒慶鈴明（4）日至9日將率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸，行程包括北京與上海，預料將向陸方談及釋迦擴大輸陸事宜。巧合的是，大陸國台辦向駐北京台媒宣布，4日該辦領導將會見「台灣人士」。

饒慶鈴4日至9日將赴大陸進行訪問，據《東森新媒體ETtoday》掌握，她行前的報備稱不會見陸方官員。陸方此前發布採訪通知，指國台辦領導4日下午5時將於北京釣魚台國賓館會見「台灣人士」。兩者時機相當巧合，但至截稿為止，國台辦仍未證實訪客身分。

另據移民署官網消息，台東縣府已提出赴陸申請，申請案名稱為「114年大陸地區農產業推廣行銷計畫」，計畫目的提及：為增強台東縣特色果品在大陸地區市場的知名度和銷售量，拓展銷售渠道，透過品牌推廣等活動，推動台東縣農產業在大陸市場的持續發展，增加農民收益。

饒慶鈴訪陸另一目的是，提升青年多元視野及參與國際事務能力，帶領台東縣青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人參訪交流，其中包含縣府相關局處人員3人及國立台東大學農產品品質輔導團隊成員2位。

饒慶鈴一行4日前往北京，5日辦理農產業推廣活動，6日參訪知名商場及企業；7日前往上海、與當地企業等拜會交流，8日進行企業參訪交流，9日返回台灣。

據計畫書，此行整體工作內容為：參訪當地大型通路商及超市等行程，尋求合作商機，拓展多元行銷通路，提升縣特色果品在大陸市場的定位和競爭優勢。

▲台東釋迦進入盛產採收期，並發展出多樣化加工型態商品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大陸在2021年9月20日，以檢驗到有害生物為由，無預警宣布禁止台灣產釋迦（大陸稱「番荔枝」）輸入。直到2023年6月20日，陸方重新開放符合品質改善之釋迦進口。然而，大陸於2024年9月25日起，停止對台灣釋迦等34項農產品的免徵進口關稅政策。

據報導，台東鳳梨釋迦受去年颱風及大陸關稅提高影響，外銷大陸明顯減少。不過台東縣政府指出，近期的好消息是，大陸通過新註冊台東3家包裝廠及1367筆果園，截至目前，台東計有40家包裝廠及2655筆果園，於產季時可順利外銷大陸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
四叉貓曝「柯文哲下次開庭時間」　網驚超會挑日子：嘲諷根本開滿
快訊／陳佩琪來了！帶保暖衣物、5000現金給柯文哲
越南茶冒充「台灣金萱」5手搖飲店衰買到　17萬杯已喝下肚
柯文哲再押！郝龍斌轟檢調辦案「藍綠白有別」　司法公信力全陪葬
柯文哲再遭羈押 　王義川點名1人：唯一贏家
沈慶京自曝腎臟發炎3病症　醫：最慘恐休克、洗腎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新年訪陸搶頭香！　饒慶鈴明率30人團赴北京談農產銷陸

19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

世界泳聯2024最佳女子跳水運動員！　「全紅嬋」靦腆在家曬獎盃

陸男大生超愛鋼鐵人　廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

比人腦快10億倍　陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

台灣人領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

未上演新年行情！　中國A股3大指數「齊跌」

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

金正恩牽女兒出席平壤跨年　父女2人全場互動曝光！

新年訪陸搶頭香！　饒慶鈴明率30人團赴北京談農產銷陸

19年七閏！農曆蛇年有384天　閏六月多出19天

世界泳聯2024最佳女子跳水運動員！　「全紅嬋」靦腆在家曬獎盃

陸男大生超愛鋼鐵人　廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

比人腦快10億倍　陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

台灣人領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

未上演新年行情！　中國A股3大指數「齊跌」

特斯拉「Model Y小改款」測試曝！1月上海工廠量產、還有長軸6人座

頭期款差80萬元！　公務員網問「該信貸購屋嗎」被打臉

廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全

規劃青埔一日順遊路線！打卡絕美山丘圖書館、生態梯田親近大自然

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮雙雙輸球　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

窺一斑也要看全豹　論兩岸金檢

現在的工作不算喜歡「還要考慮買房？」　網：早晚都要買

毒梟走私毒品藏貨櫃屋「分裝轉售一條龍」　敗給3警犬神鼻

女兒藏300本BL書被家人發現　爸爸超細心整理還用Excel分類

29歲台灣男子命喪柬埔寨　疑吸毒心臟病發亡

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

大陸熱門新聞

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

妻子產後憂鬱不願行房　他上網買迷魂藥！要坐22個月的牢

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

跨年過世！抗癌網紅不敵肝癌 生前陪伴妻女

陸網友自製「高仿加拿大鵝牌」羽絨服 7天搞定！成本僅1500元

領大陸身分證　12年679人被註銷台灣戶籍

19年七閏！農曆蛇年有384天 閏六月多出19天

陸「假裝上班有限公司」徵才！

陸男大生超愛鋼鐵人 廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

美媒：川普2.0美企不會再幫北京關說

福馬「小三通」實行「一次過檢」

比人腦快10億倍 陸港專家研究AI神經元「1秒識圖3479萬張」

全紅嬋獲世界泳聯2024最佳女子跳水運動員

26歲男突腦梗塞！原因竟與「背包」有關

更多熱門

相關新聞

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

陸委會副主委梁文傑今（2）日宣布，暫停陸媒《海峽導報》來台駐點。大陸國台辦晚間直接點名「賴清德當局」，並批評此舉以「莫須有」說辭汙衊正當採訪報導行為，是「踐踏民主」，必將自食其果；呼籲立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作。

宋濤曝2025對台工作：完善兩岸經濟文化交流合作制度和政策

宋濤曝2025對台工作：完善兩岸經濟文化交流合作制度和政策

吳豊山：努力恢復兩岸對話　但未看到成績

吳豊山：努力恢復兩岸對話　但未看到成績

兩岸觀光卡關　陸委會：國台辦講多做少

兩岸觀光卡關　陸委會：國台辦講多做少

國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

關鍵字：

饒慶鈴台東釋迦國台辦農產品輸陸

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

洗頭小弟變董座　all in拚出上億身家

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面