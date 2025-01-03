新年訪陸搶頭香！　饒慶鈴明率30人團赴北京談農產銷陸

▲大陸國台辦主任宋濤去年8月5日於福建會見饒慶鈴。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／北京報導

2025年伊始，就有台灣地方首長率團訪問大陸。台東縣長饒慶鈴明（4）日至9日將率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸，行程包括北京與上海，預料將向陸方談及釋迦擴大輸陸事宜。巧合的是，大陸國台辦向駐北京台媒宣布，4日該辦領導將會見「台灣人士」。

饒慶鈴4日至9日將赴大陸進行訪問，據《東森新媒體ETtoday》掌握，她行前的報備稱不會見陸方官員。陸方此前發布採訪通知，指國台辦領導4日下午5時將於北京釣魚台國賓館會見「台灣人士」。兩者時機相當巧合，但至截稿為止，國台辦仍未證實訪客身分。

另據移民署官網消息，台東縣府已提出赴陸申請，申請案名稱為「114年大陸地區農產業推廣行銷計畫」，計畫目的提及：為增強台東縣特色果品在大陸地區市場的知名度和銷售量，拓展銷售渠道，透過品牌推廣等活動，推動台東縣農產業在大陸市場的持續發展，增加農民收益。

饒慶鈴訪陸另一目的是，提升青年多元視野及參與國際事務能力，帶領台東縣青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人參訪交流，其中包含縣府相關局處人員3人及國立台東大學農產品品質輔導團隊成員2位。

饒慶鈴一行4日前往北京，5日辦理農產業推廣活動，6日參訪知名商場及企業；7日前往上海、與當地企業等拜會交流，8日進行企業參訪交流，9日返回台灣。

據計畫書，此行整體工作內容為：參訪當地大型通路商及超市等行程，尋求合作商機，拓展多元行銷通路，提升縣特色果品在大陸市場的定位和競爭優勢。

▲台東釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大陸在2021年9月20日，以檢驗到有害生物為由，無預警宣布禁止台灣產釋迦（大陸稱「番荔枝」）輸入。直到2023年6月20日，陸方重新開放符合品質改善之釋迦進口。然而，大陸於2024年9月25日起，停止對台灣釋迦等34項農產品的免徵進口關稅政策。

據報導，台東鳳梨釋迦受去年颱風及大陸關稅提高影響，外銷大陸明顯減少。不過台東縣政府指出，近期的好消息是，大陸通過新註冊台東3家包裝廠及1367筆果園，截至目前，台東計有40家包裝廠及2655筆果園，於產季時可順利外銷大陸。