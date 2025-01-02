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海峽導報遭封殺　國台辦點名「賴清德當局」：必將自食其果

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會副主委梁文傑今（2）日宣布，暫停陸媒《海峽導報》來台駐點。大陸國台辦晚間直接點名「賴清德當局」，並批評此舉以「莫須有」說辭汙衊正當採訪報導行為，是「踐踏民主」，必將自食其果；呼籲立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作。

梁文傑於例行記者會上表示，《海峽導報》具明顯對台統戰工作性質，已不是單純新聞媒體，更指該報社務委員林靖東曾拿經費指示捏造民調，介入我總統大選，因此將暫停《海峽導報》及其所屬福建日報報業集團來台駐點。目前該報駐台記者期限至1月23日，我方不會再批准新的輪替人員。

大陸國台辦發言人陳斌華晚間回應媒體詢問時表示，兩岸媒體互派記者駐點採訪20多年來，顯著增進了兩岸同胞的相互了解，對於促進兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

陳斌華接著點名批評，「賴清德當局上台以來，不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭汙衊大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。」

陳斌華強調，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞。賴清德口口聲聲講『民主』，其行為卻是對民主最大的踐踏。這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果。」

陳斌華最後說，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停，不會斷，不會少。這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨。賴清德當局應立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益。」

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