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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸觀光續卡關　陸委會：國台辦講了很多「但做得非常少」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人陳斌華25日在記者會上強調，兩岸旅遊的障礙完全在民進黨當局，「陸委會的先生們是不是聽不懂？」對此，陸委會發言人梁文傑回應，國台辦從疫情結束以來，一直對觀光旅遊的事打模糊仗，「講了很多，但做得非常少。」

梁文傑26日在例行記者會上提到，國台辦提出三問，那他也要提出三問，「第一，是不是從疫情結束後，陸方對台觀光根本就沒有開放？第二，是不是這一兩年來，不斷派軍艦軍機擾台，一手說要交流，然後一手用武嚇？第三，是不是一直用各種名義來盤查、留置到大陸的台灣人？包括富察、楊智淵，還有最近的3位一貫道道親。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

梁文傑指出，互相指責來指責去是沒有意思的，希望能往前看，「既然國台辦說他們會積極研究，那就等他們趕快研究好，公告之後，我們就會來進行相應的措施。」

另外，對於國台辦要求恢復平潭航線，梁文傑說，在他們看來，平潭航線與陸客來台觀光是兩個獨立的問題，照陸方的說法，要開了平潭航線，才會研究讓福建的居民來台觀光，這是為陸客來台觀光疊加了一個前提條件，「對我們來說，這兩件事是分開的，如果你把開平潭航線當作是開放福建居民來台觀光的前提條件，我們是不接受的，所以兩件事我們獨立評估。」

梁文傑進一步指出，台灣海峽的海象經常不好，這條航線當初還在營運時，就常停開，「對我方來講，這樣的航線存在的意義、價值還有沒有，這個是獨立評估的事情，跟開不開放觀光客來台是分開的，所以我們不接受任何的附加條件。」

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