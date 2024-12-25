國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸旅遊持續卡關，台灣與大陸相互指責。大陸國台辦發言人陳斌華今（25）日再批評，旅遊問題的障礙完全在「民進黨當局」，並拋出三個問題，涉及解除「禁團令」、平潭到台灣專案包船、大陸「橙色」旅遊警示。他還反問，大陸研究赴台旅遊態度明確，「不知道陸委會的先生們是不是聽不懂？」

上海市方面日前在「雙城論壇」宣布推動上海居民赴台團隊旅遊，台灣旅遊業者樂見成行。陸委會說，卡關最主要的原因是大陸文旅部並沒有做出正式的公告，希望大陸方面不只有意向性表態。

對此，陳斌華於例行記者會上表示，大陸樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。他並強調，「民進黨當局應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件，而不是製造障礙」。

陳斌華說，今年3月，「民進黨當局曾短暫解除赴大陸旅遊『禁團令』，6月出爾反爾又再度實行『禁團令』。去年8月，他們無端以所謂『對等原則』作為拒不解除『禁團令』的藉口」。

陳斌華接著向台灣拋出「三問」：一、「禁團令」是不是還沒有解除？二、對於台灣旅遊業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？三、是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在「橙色」？

陳斌華說，「事實再清楚不過，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙」。

在媒體繼續追問之下，陳斌華強調，「關於兩岸恢復旅遊，我們多次強調，會積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。這個態度非常明確，不知道陸委會的先生們是不是聽不懂？」

此外，元旦、春節和寒假等節日假期臨近，大陸台商台生關注返台機票。就寒假和春節的航班安排，陳斌華說，大陸有關主管部門已就進一步做好兩岸直航工作作出部署，要求執飛兩岸航線的大陸航空公司和有關機場提供更多優質、便利的服務。

對於兩岸春節加班機，陳斌華指出，大陸有關主管部門將積極響應兩岸民眾往來特別是台胞返鄉團圓及赴大陸探親旅遊等需求，支持兩岸航空公司申辦春節加班機業務。