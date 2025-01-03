沈伯洋曾說只拿政府5萬　徐巧芯爆：黑熊學院去年拿外交部100萬元

記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀通過財劃法，但遭政院及各部會強烈反彈，認為是讓中央沒錢。國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋今（3日）召開記者會指出，中油、台電等國營事業相關宣傳費年年成長，甚至獨厚特定媒體；徐更爆料，黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算，甚至趕在綠委沈伯洋擔任民進黨不分區立委前，「搶時間差，我覺得是蠻卑鄙的」。

▲國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯召開「媒宣費集中少數媒體、推展費巨幅增加 拿國家公帑打造民進黨媒體黑熊部隊」 記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



立法院預算中心日前統計114年度中央政府總預算公務預算之「媒體政策及業務宣導費」，總計編列14.9億餘元，比去年增加5.9億元，漲幅高達65%。羅廷瑋指出，經追查，農業部媒宣費9成以上均採限制性招標，前十大得標廠商，有六間年年重複，分別為三立、民視、東森、華視、凱絡媒體以及跨界策略，每年分得7億元左右的預算；而三立、民視高居一、二名，三年共分得11.3億元，佔一半以上，媒宣費、推展費反而變成黑熊部隊的糧草，豢養、滋潤特定媒體。

羅廷瑋表示，根據農業部資料顯示，農村再生建設及發展計畫中，預算數7440萬8千元，截至11月底執行數2575萬6千元，惟針對執行率不佳，農業部竟使出乾坤大挪移，將推展費調整支應至獎補助金費以及其他補助計畫，實際用途與預算書上的使用目的截然不同。

對此，羅廷瑋痛批，看緊荷包是立法院的責任，預算都是國人辛苦的納稅錢，農業部這樣胡亂挪用預算，簡直把國人當塑膠。

除此之外，徐巧芯爆料，沈伯洋曾公開表示，黑熊學院僅拿過政府5萬元的經費補貼，但她發現黑熊學院去年就曾從外交部拿走100萬元的宣傳預算。根據掌握的資料，外交部去年曾補助黑熊民防教育協會，補助項目是「全球民防論壇烏俄戰爭對台影響與區域安全」，預算核准時間是113年1月17日，金額100萬元。

徐巧芯說，新科立委是在113年2月1日上任，因此，113年1月，沈伯洋應該已經知道他要擔任民進黨不分區立委，卻仍趕在就任立委前拿了政府100萬補助「搶時間差，我覺得是蠻卑鄙的」。

徐巧芯也指出，國營事業連年虧損，中油截至去年十月累計虧損達新台幣627億元，已向政府提出4年3,500億元增資計畫，而台電除了政府已經補貼的3,000億元外，累積虧損仍高達4,097億元，在此情形下，兩家公司竟然編列比媒宣費高出4到6倍的「推展費」，作為辦活動與宣導之用，且逐年攀高。

徐巧芯說，立法院於審議110年度中央政府總預算案時作成決議，自111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書中以表列方式呈現，以利控管，不料民進黨政府竟將腦筋動到「推展費」這個科目上，他擔心在一般公務預算中，推展費屬三級科目，從預算書中很難看出，恐怕還有更多、更深的隱藏預算有待釐清。



