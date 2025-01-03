館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒：幫到爛掉了

▲館長開直播，強調不會號召上路。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

柯文哲與沈慶京、應曉薇及李文宗再度被羈押禁見，等於又要再看守所待3個月。對此「館長」陳之漢直播表示，不會號召上街抗議，「因為我不是民眾黨的」，結果被網友質疑「切割」，館長則反斥，「我不是切割，我是尊重」，如果民眾黨來找他幫忙，一定義不容辭。

對於柯文哲再度被羈押禁見，館長在直播表示，「真相越辨越明，越抗告，你越感覺這群人就是在栽贓誣陷柯文哲」，同時他也強調不會號召上路，「我沒有辦法號召各位做任何事情，在這邊再三聲明。本人陳之漢不是民眾黨的黨員，雖然民眾黨是我很多好朋友，但是我絕對不會號召，因為我不是民眾黨的」。

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殊不知這一番話，引發網友質疑「切割」，館長動怒回嗆「什麼切割？你是白癡哦？我怎麼切割？我要怎麼切割？我要怎麼割？」同時他解釋，「我不是切割，我是尊重」，如果民眾黨找他幫忙，一定會義不容辭，「反正也幫了那麼多次了，對不對，幫到都爛掉了。如果今天要比恩情，他們不知道要怎麼還我，還十輩子吧」。

直播中，也有網友說他崩潰了，館長無奈再罵，「我沒有崩潰啊，這場仗才剛剛開始怎麼會崩潰，你敢這麼做你要付出相對應的後果，做什麼事都有後果的啦，放他出來有後果，你這樣押他也是有後果的啦」。

儘管心疼柯文哲再度被羈押，館長認為，反而覺得這是在幫民眾黨，會讓支持者的黏著度更高，「所以沒有人崩潰，只會從今以後更團結，我個人觀察是這樣啦，我也不哭啊，有什麼好哭的，對啊，我的眼淚已經流乾了，這個事態已經升級了」。

未經判決確定，應視為無罪