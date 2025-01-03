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陸男大生超愛鋼鐵人　廢品站撿零件自製「軍用戰術裝備」獲獎學金

▲重慶交大大三學生黃彥鈞。（圖／翻攝上游新聞）

▲重慶交大大三學生黃彥鈞。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶交大大三生黃彥鈞因熱愛「鋼鐵人」系列電影，從小學就對親手製作機甲和電子產品十分著迷，長大後，他一邊就學，一邊藉由學校知識製作軍用裝備，成為網路紅人，還因親手設計製作機器外骨骼、戰術背心、無人機眼鏡等戰術裝備，登上大陸中央級軍事媒體，還獲得學校獎學金，獎金1萬元人民幣（約4.5萬元新台幣）。

▲重慶交大大三學生黃彥鈞。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，黃彥鈞首次嶄露頭角是2022年，那年他剛入學，就設計了一款室外可憑指紋進入、室內可根據人的體態和打響指開門的寢室智能門鎖，並憑藉此設計獲得校園科技大賽大獎。

黃彥鈞生於小康家庭，買不起新的電子產品，他便將目光放在廢品收購站，自小學起就到一家廢品收購站拆電路板，研究各類電子產品，還自制雷射筆、電蚊拍等電子用品。他表示，「當時比較頑皮，自製了一個電蚊拍電同桌玩，結果被老師知道後請家長來學校，後來父母都不支持我做研究。」

▲重慶交大大三學生黃彥鈞。（圖／翻攝上游新聞）

進入中學後，黃彥鈞在網路自學各類電子知識，沒想到又惹出麻煩，「當時我有點類似駭客的心態，覺得學了技術就要炫一下，就自製了一個訊號干擾器，干擾學校的監視器玩。沒想到有次干擾後穿幫了，因為我們班有位同學轉筆時把筆拋到空中，我一干擾視頻畫面就定住了，筆懸停在空中……不過老師發現後沒有嚴厲地批評我，反而引導鼓勵我去參加科技創新。」

在重慶交大讀旅遊管理專業的楊越因為興趣，跨界成為黃彥鈞的好友兼合作夥伴，兩人還一起設計戰術頭盔和戰術背心，並在實測中得到專業人士的好評。楊越表示，「黃彥鈞就是我的領路人！是他教我學習了編程和建模，讓我參與到了設計當中。他為人大度，有次製作戰術背心時我操作不當，做3D打印時損失了近千元的耗材，這些都是他省吃儉用、打工賺來的錢。可他沒責怪我，還說大學生犯錯本身就是積累經驗，讓我感動不已。」
 

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