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暗示核潛艇數量大增　大陸一款最新特種艦悄悄就位

▲▼927型潛艇救援艦2號艦被拍攝到已刷上新舷號841，隨時準備服役。（圖／翻攝自騰訊網）

▲927型潛艇救援艦2號艦被拍攝到已刷上新舷號841，隨時準備服役。（圖／翻攝自騰訊網）

軍武中心／綜合報導

就在大陸軍迷持續關注航母、兩棲攻擊艦最新建造進度的同時，隨著一艘海軍特種用途軍艦即將正式列裝，蘊藏中國神秘水下勢力迅速擴張的重大訊息。近日927型潛艇救援艦2號艦被拍攝到已刷上新舷號841，分析指出，這說明中國海軍潛艇部隊的規模，尤其是核動力潛艇數量開始有明顯的增長。

927型艦是中國第三代潛艇救援艦，船達長158米、寬23米，滿載排水量1萬3800噸，最大航速20節，首艦舷號840「鏡泊湖艦」於2023年服役，而2號艦被發現已刷上最新舷號準備入列，代表著解放軍海軍目前已擁有5艘此類艦艇，包含從2010年左右開始先後裝備的3艘926型潛艇救援艦，以及已到位2艘的927型艦。

對於一支擁有較大規模潛艇部隊的海軍來說，潛艇救援艦是不可少的裝備，《騰訊網》軍事專欄作家「海事先鋒」分析，從潛艇救援艦的推陳出新和數量增長中，說明中國海軍潛艇部隊的規模、尤其是核動力潛艇的數量，開始有明顯的增長。而越是新型的潛艇救援艦，就越會在「可救援範圍」和「水下救援作業深度」這兩大關鍵性能上有所提高。

他進一步強調，「可救援範圍」是要求潛艇救援艦可在更遠且海況更複雜的海域內實施救援，「水下救援作業深度」則要求潛艇救援艦可對處於水下更深處的潛艇開展救援。「更遠的活動能力+更深的潛航能力」顯然相當符合核潛艇的性能特徵。

值得注意的是，《央視》過去曾報導一名解放軍潛艇部隊主官證實，中國海軍潛艇部隊的發展趨勢已由昔日的「核常兼備，以常為主」，轉向「核常兼備，以核為主」，這明顯代表中國海軍攻擊型核潛艇和戰略核潛艇的規模，將出現一輪顯著的增長。也因此927型潛艇救援艦2號艦的到位，格外具重大意義。

▲▼中國第三代潛艇救援艦927型「鏡泊湖艦」。（圖／翻攝自網易軍事）

▲中國第三代潛艇救援艦927型「鏡泊湖艦」。（圖／翻攝自網易軍事）

據大陸科普月刊《知識就是力量》介紹，927型艦首艦鏡泊湖號上層建築布設大量被救援潛艇、船員住宿艙室、醫療救護艙室，其中部和尾部的甲板非常寬闊，船尾安裝有一部巨大的門形吊架，前方還有幾部重型吊車和絞車，可以牽引、拖曳、吊放大量救援設備。

此外，該艦還裝備吊放式聲吶、水下機器人、減壓艙、壓縮空氣系統以及機動供電電纜等載具和設備。憑借這些裝備，讓鏡泊湖艦可以定位失事潛艇，獲取其位置坐標、深度等重要信息。在救援開始後，除了可以給失事潛艇供電，幫助其恢復動力，還可向失事潛艇提供空氣，以排出潛艇的壓載水，使其上浮，當然在必要時，還能打撈失事潛艇。

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