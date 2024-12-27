反制美「國防授權法案」　雷神再上榜！陸制裁7間美軍工企業和個人

▲美雷神公司研發的刺針防空飛彈。（圖／雷神公司提供）

記者魏有德／綜合報導

美國2025財年「國防授權法案（NDAA）」18日經參議院通過，在涉及美中台三方部分，包括限制部分機敏商品對陸進出口和對台軍援等措施，引起大陸官方不滿。對此，大陸外交部今（27）日宣佈，將對7間美國軍工企業及個人採取反制措施，凍結動產、不動產和各類資產及禁止大陸個人及組織與其交易、合作等活動。

大陸外交部第16號令指出，「美國近日再次宣佈向中國台灣地區提供大額武器援助並出售武器，美國『2025財年國防授權法案』包括多項涉華消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳大利亞公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等7間企業及相關高級管理人員採取反制措施，自2024年12月27日起施行。

本輪遭大陸制裁的7間美國軍工企業包括英斯圖公司（Insitu, Inc.）、哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）、薩羅尼克科技公司（Saronic Technologies, Inc.）、雷神加拿大公司（Raytheon Canada）、雷神澳大利亞公司（Raytheon Australia）、愛爾康公司（Aerkomm Inc.）及國際海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.）。

