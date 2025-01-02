老公出差！人妻出擊「狂戰離婚男5天」　飢渴嘆：痛苦離不了婚

▲原PO與人妻發生關係。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「通常都是聽到男人外遇，沒想到人妻約砲比我想像中的還多！」一名失婚男子透露，載交友APP認識好幾位人妻，其中與一人發生關係，一周連結了5夜，對方坦言離不了婚，無性生活又讓她十分痛苦，想與原PO發展成砲友關係，事後原PO果斷拒絕，就怕被抓到就慘了。

一名38歲男網友在Dcard表示，他在同事鼓勵下，建議可玩交友APP走出離婚傷痛，於是他下載了幾個熱門APP，年齡設定在28至36歲，卻發現與她們聊得有一搭沒一搭，「一下就聊死，很快就沒下文。」

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於是原PO把年齡上限取消，殊不知「蹦出一大票人妻」，對方都直接了當表示「想談戀愛，或是想找砲友」，與老公離不了婚，只好自己找樂子解決性慾，「目前五個見過面，四個是已婚人妻，一個離婚還與前夫同居。」

原PO自爆，與其中一位40歲人妻發生關係，當時她老公去大陸出差一周，因此主動邀約原PO到家裡，「大家都成年人都清楚知道是要打砲！」那一夜連結完，人妻不諱言透露，她老公是無性婚姻，過得很痛苦卻又離不了婚。

那一周兩人激戰了5天，人妻說喜歡這種砲友模式，更讓她感覺滋潤不少，主動喊話想繼續維持下去。原PO坦言確實當時有些暈船了，但還是保有理智線，希望對方要有取捨。

後來，原PO不再與對方發生關係，但雙方仍保持聯絡，人妻話語之間仍會不時暗示開房間，最後都被原PO模糊略過，「我心裡也很清楚...再繼續下去一定出事情。」

底下網友回應，「你已經知道他們結婚了，再繼續就是準備被告」、「我很保守，看到這篇真是開眼界了」、「別傻了，詐騙居多」、「竟然敢在對方家中做...萬一對方要仙人跳，你就慘了」、「人妻出事頂多離婚，你被告就是要賠不少錢」、「記得性病健康檢查」、「老公四年都沒給我了...我也沒亂搞！震驚」、「現在已婚出軌的女性很多，只是藏得很好而已，既然你知道對方已婚就離她們遠一點，保護好自己」。

還有網友透露，「我曾經在上面還有遇過人妻，直接用交友軟體打給我問要不要約，旁邊還有他兒子的聲音，說她老公很久沒碰他了，嚇死了果斷封鎖」、「我遇過人妻一直上網找砲友，之後一星期約二次，才知道她從星期一~五天天約固定砲友，回家還把老公操到腳軟」。