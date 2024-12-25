久沒嘿咻人妻卻懷孕！瞎扯小王「精子活動力差」　法官打臉

▲人妻懷孕老公卻懷疑戴了綠帽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名人妻和洪姓老公婚後5年發現懷孕，她開心的向老公分享，老公卻認為兩人感情早已不睦，很久沒有發生性關係，懷疑人妻的段姓男密友才是「精主」，但人妻卻幫忙辯解說「段男的精子活動力不佳」，老公氣得蒐證後提告段男求償60萬元，法院審理後判段男應賠償10萬元。

洪姓老公提告指出，他和卓姓妻子結婚5年，感情並不融洽，妻子也經常與一位段姓男閨密交往密切，2022年2月間，妻子突然跟他說懷孕了，但他覺得兩人已經很久沒有性關係，妻子怎麼可能懷孕，於是追問是不是段男的種？但妻子否認，還說段男的「精子活動力不佳，不容易懷孕」。

洪男不信自行查證，發現妻子和段男經常互傳「安全到家唷！想你了！啾啾」、「好想抱抱睡」、「明天抱啊」的曖昧簡訊，因此認為兩人有不正當關係，於是找上段男的太太求證，段男太太證實「這件事情我有詢問了，他也全盤脫出，我認為應該約個時間地點當面談妥，趁早結束這有毒關係才是理想作為，雙方都有婚姻關係，最後也是互告，沒完沒了」，洪更加認定段男和妻子有姦情，於是提告求償60萬元。

法院審理時，段男辯稱他和人妻傳的曖昧簡訊都只是打嘴砲，兩人沒有發生過性行為，法官認為，洪男雖然不能證明妻子明確有和段男發生過性行為，但段男和人妻的行為已逾越一般朋友關係而交往，因此判段男還是應該賠償10萬元，全案可上訴。