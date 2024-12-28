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男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

▲空姐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友只幫自己買商務艙。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

情侶相處難免會有摩擦，包括生活習慣和價值觀念不同，常常是吵架的導火線，一名女網友表示，男友出差時希望她陪同，但因男友背部容易不適，所以堅持坐商務艙，然而，男友卻只給她買了經濟艙的機票，讓她十分心寒。對此，網友罵男生沒誠意，把原PO當女傭。不過也有人認為，原PO想坐商務艙就自己補錢。

女網友在Dcard發文，「男友給自己買商務艙，給我買經濟艙」，男友希望她陪同出差，不過因為自己背部不舒服無法坐經濟艙，所以選擇了商務艙。然而，男友卻沒有為她安排同樣的艙位，而是讓她坐在經濟艙，這讓她感到非常失望和不滿。

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原PO表示，「雖然他幫我出錢，應該會有人說要不然我自己出，但是這出差是他提的，我自己也不會做這樣的消費」。

貼文曝光，有網友認為原PO要求太多，「妳也可以自己加錢改商務，或是不要去」、「啊妳是不會自己補商務艙的錢喔」、「妳很有趣耶，他要你陪他去，他也付了機票，妳既然自己有需求，要嘛自己加購，要嘛就不要去啊。」

不過，多數人挺原PO，「男方自己要求女方要陪出差的，買同等艙位隔壁座位很難嗎？沒那個屁股就不要吃那個瀉藥 ，笑死」、「有錢人帶女傭出國好像也是這種機票買法」、「我要女友陪我出國，我也是幫她出商務艙，只出經濟艙真的沒品」、「今天是你要我陪你，不是我想陪你欸，你對我提出要求應該要安排妥當吧？要不要乾脆也訂單人床商旅說，『喔我背不舒服不能躺爛床』，然後叫女友去睡膠囊旅館」。

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關鍵字：

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