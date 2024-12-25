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人妻連吃2天「豬五花」受傷！小王色喊：督進去擦軟膏　下場慘了

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名小王和人妻連吃2天「豬五花」，挨告要賠25萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名3寶媽小文(化名)在飲料店工作時，結識飲料店附近的通訊行男員工阿偉(化名)，兩人發展出婚外情，小文不僅搬離家居住，還對丈夫提出離婚訴訟，丈夫發現小文和阿偉以「吃豬五花」作為性愛代號，在訊息提及「連續吃了兩天豬五花」、「都受傷了」、「督進去擦軟膏」等內容，憤而對阿偉提告求償100萬元。台南地院審理，判定兩人至少發生3次性行為，判阿偉要賠25萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子小文婚後育有3名子女，原本家庭幸福美滿，沒想到從去年6月起，小文突然舉止異常，還刻意疏遠他，甚至提出離婚，被他拒絕後，小文表示已在永康區租了房子，打算和他分居，並立即整理行李離家出走。

人夫說，後來他努力挽回婚姻，小文才坦承和她在飲料店上班時，和附近的通訊行員工阿偉發展婚外情，兩人除了無時無刻透過LINE聊天，也以老公老婆互稱，甚至多次在雙方住處發生性行為。阿偉不僅送了新手機給小文以遮掩姦情，還幫小文找租屋處，擬定策略指導小文怎麼談判離婚，可見阿偉明知道小文已婚，還積極破壞他們的婚姻，提告對阿偉求償100萬。

人夫又提出小文和阿偉的訊息對話，包含「更想就會想再吃一次豬五花」、「早上剛吃」、「會不會很痛」、「因為我發現你今天抱我的時候抱很大力很緊」、「因為這種事要舒服才行呀，不舒服不可以」、「是不是一小段時間沒碰我，碰到但時候會有點控制不住」、「對，啊就是這樣，我不能顧我自己爽要妳也舒服才可以，不舒服要說一下下」、「有人...連續吃了兩天豬五花」、「男、噴、友」、「我不會噴、老婆才會」、「煩餒、都受傷了還噴」、「找時間幫妳擦軟膏、督進去擦、然後下次會輕一點」、「有人跟我第一次，就是闖紅燈喔」等噢語。

全案審理時，阿偉承認在去年7月至8月間，和小文交往並發生關係，但僅發生1次性行為，所謂「豬五花」指的是抱抱，不是性交。另人夫曾向他求償10萬，而他也同意，可見兩人已談妥10萬賠償金，就算不算數，他目前月薪才3萬，人夫求償100萬也過高。

台南地院審理，法官檢視小文和阿偉的對話，認為「豬五花」就是指性行為，兩人除了在小文生理期時發生第1次性行為，又連吃2天「豬五花」，可見至少發生3次性行為，阿偉已侵害配偶權，要賠25萬。可上訴。

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