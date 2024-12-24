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北市餐廳老闆色喊「當我女人」　趁女員工提離職性侵2次得逞

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲北市一間餐廳負責人趁女員工提離職時，2度侵犯遭判刑。（示意圖／pakutaso，與本文無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市某餐廳負責人利用女員工提出離職的機會，將對方帶至無人之處，色瞇瞇詢問「要不要當我女人」。遭拒後，他竟強行拉女員工的手碰觸自己生殖器，並以手指侵犯得逞。同日，他再以藉故談話為名，逼迫女員工口交，驚魂未定的女員工事後報警提告，士林地院今（24）日依強制性交罪判處男子4年6月有期徒刑。

2022年3月22日晚間，女員工花花（化名）向老闆提出離職，卻被對方帶到餐廳交誼廳後門外討論。期間，男子多次詢問「要不要當我女人？」花花明確回絕，並表示「要找飯局妹，不該找我」。然而，男子因遭拒惱羞成怒，先是強行親吻，隨後以手觸碰花花胸部及下體，甚至拉她的手觸摸自己的大腿與生殖器，最終以手指入她的私密處，強制性交得逞。

受害後，驚恐不安的花花立刻向餐廳女主管尋求協助。然而，男子未罷手，再次以「討論開新店交由花花經營」為藉口，將她帶至餐廳地下室廁所。在廁所內，男子進一步強迫她進行口交，再次得逞。身心受重創的花花隨後在友人陪同下前往醫院驗傷並報警處理。

案件進入司法程序後，男子始終否認犯罪，雖提出「未認罪前提支付60萬元」的和解方案，但遭到花花拒絕，雙方未能達成和解。合議庭審酌，男子身為雇主，利用職場從屬關係及優勢地位，藉口工作討論製造單獨相處機會，接連2次性侵花花，行徑惡劣，對花花造成嚴重身心創傷；綜合考量男子的教育程度、經濟能力及家庭背景等因素，認定其犯行情節重大，影響深遠，依強制性交罪判處4年6月有期徒刑，

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。
(二)尊重身體自主權,請撥打110、113。
(三)性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

 
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