評柯文哲案　呂秀蓮嘆「事態不尋常」：法務部要對社會做個交代

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，先前北院裁定7000萬交保，但經北檢二度抗告成功，今（2日）晚間6點將再開羈押庭。對此，前副總統呂秀蓮表示，這次讓人詬病的是，為什麼檢調密切的跟特定媒體暗通款曲，變成媒體辦案，而且跟起訴書沒有太大差別，這非常詭異，所以法務部一定要對社會做個交代。她強調，從起訴書到抗告再抗告，這可能有很多政治玄機，一切都讓她覺得很不尋常。

呂秀蓮接受節目《新聞千里馬》專訪談到柯文哲案，她表示，這次檢調系統辦案很認真，但也讓人詬病的是，為什麼這麼密切的跟特定媒體暗通款曲，很多事情都是媒體在辦案，而且最後跟起訴書沒有太大差別，這非常詭異。

呂秀蓮表示，檢察官根據媒體報導，開始偵辦，過去常常這樣，這也是媒體的職責，但偵查期間是不可公開的，既然偵查不公開，為何現在這麼多內幕消息，大部分都是特定媒體曝光，而且事後也沒有很大的差錯，所以這點，法務部或檢察總長一定要對社會做個交代，如果有違法的地方也應該要杜絕。

談到北檢起訴書與高院二度發回更裁，呂秀蓮說，從起訴書本來在講背景事實，卻突然牽引出「傅冬菊」計畫這段，可能有很多政治玄機，另外在這樣翻來覆去，抗告再抗告的過程，這一切都讓她覺得很不尋常，全台灣沒有人能享受媒體十年的風光，柯文哲現在的事態，可能超出大家想像的嚴重。

呂秀蓮再說，本來自己覺得柯文哲可能只是家教問題，人生價值可能只是要錢，但現在怎麼會這樣？自己回想到柯文哲曾經很自然地跟她說過「很崇拜毛澤東」，現在起訴書又記載「傅冬菊」計畫，更當過首都市長，搞了半天柯文哲撈了多少錢是一回事，若事態再發展下去，非常值得大家重視。

最後，呂秀蓮呼籲，司法勿枉勿縱，但這次檢調對柯文哲延押又抗告再抗告，自己認為事態非常複雜，大家此時此刻應該冷靜觀察一陣子，而檢察單位或者審理法院要非常用心調查，後面可能事關國家安全，認真把案辦出來。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼前副總統呂秀蓮談柯文哲案。（圖／翻攝自YouTube／新聞千里馬）