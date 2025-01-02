柯文哲交保後1舉動　律師曝「涉隔空串證」：向三共犯喊話

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，日前更裁7000萬元交保，檢方二度提出抗告，高院1日撤銷原交保裁定、發回台北地院更裁。對此，律師黃帝穎今（2日）稍早表示，七大串證滅證事實加科技勾串論證，柯文哲已難有交保空間，並直呼柯文哲涉隔空串證，向共犯沈慶京彭振聲邵琇珮喊話。

黃帝穎表示，高院裁定大幅提高柯文哲羈押風險，七大串證滅證事實加科技勾串論證已難有交保空間。橘子潛逃與蔡壁如翻供，也是柯文哲羈押致命事由。

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稍早他再度發文，「柯文哲涉隔空串證，向共犯沈慶京彭振聲邵琇珮喊話。」說柯文哲交保後錄影談論自己個案，公開說「公務員不會故意去做違法的事情」，此舉涉隔空串證，至少向三個共犯喊話。

黃帝穎指出，「1.柯重申『相信公務員不違法』的卸責給公務員辯詞，立場沒有改變，隔空要沈慶京維持原定辯詞！？」「2.柯強調公務員不違法，隔空喊話公務員出身的副市長，且已認罪的彭振聲改變證詞，翻供為不認罪！？」

最後，「3.柯強調公務員不違法，隔空喊話公務員出身的都委會執行秘書，且已認罪的邵琇珮改變證詞，翻供為不認罪！？」如果真的隔空串證，當然是羈押事由，「最嚴重的是，橘子潛逃蔡壁如翻供，更是柯文哲羈押的致命事由。」