柯文哲自認是「暴君」　蔡壁如建議他看《秦始皇》

▲柯文哲自認為是暴君，蔡壁如認為他沒有秦始皇的豐功偉業。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

柯文哲1日辭去民眾黨主席，2日又回到台北地院等待出席羈押庭，記者取得更完整的京華城貪污案起訴書，從台大醫院時期就與柯文哲共事蔡壁如除了指證獻金帳冊「工作簿」是柯文哲製作外，也證稱柯自認是暴君，但蔡壁如認為柯沒有很多豐功偉業，曾建議柯去讀秦始皇這本書。

北檢為了釐清在柯文哲家中查扣到的隨身硬碟屬於誰，除了逐一勘驗硬碟內容，包括柯文哲從小時候到當兵、結婚等生活照外，還有很多有關「台北市長」、「民眾黨」、「組織」、「器官捐贈」等各種與柯文哲人生經歷相關的資料夾，其中還有不少私人訊息、信件往來。

蔡壁如應訊時坦承，其中有1份文件是她寫給柯文哲的，她寫文件時，民眾黨的副秘書長陳建璋離職，所以寫意見給柯文哲說，「我不能容忍劣幣驅逐良幣，劣幣指得就是民眾黨部的周榆修、陳智菡、許甫、謝立功等人」，但是柯文哲認為任何人都是可以被取代的，所以兩個月後柯昱安就離職了，也是劣幣驅逐良幣的代表作。

▲蔡壁如在柯文哲獲交保候，公開否認曾向檢察官指證「wen」就是柯文哲。（資料照／記者游瓊華攝）

蔡壁如也曾建議，「長官不要把聰明智慧掛在嘴邊。沒有下屬會喜歡整天誇自己的長官，那叫自戀，把別人當笨蛋。……秦始皇這本書值得看……」，蔡壁如解釋，因為柯文哲覺得自己是暴君，但是她覺得柯文哲沒有像秦始皇一樣有很多豐功偉業，所以就叫柯去看這本書。

蔡壁如認為柯文哲對她又愛又恨，她也認為柯文哲是暴君不是昏君，因為他很有果斷力，但他也是很高壓力的長官，「因為我我很清楚柯文哲的想法，而且我會把他之後要做的事情都先講出來，所以柯文哲就對我又愛又恨，才會說『猜主上心意是死罪』」。

但對於媒體報導相關蔡璧如證實隨身硬碟是柯文哲所有，尤其是攸關收受威京集團主席沈慶京賄賂1500萬的工作簿，檔案製作者「wen」就是柯文哲，蔡壁如日前曾公開表示，「我不會知道現在的wen是不是柯文哲、我沒辦法回答你，結果他竟然寫成這樣，如果起訴書這麼寫，我就去告檢調」，檢察官認為蔡壁如前後說法不一，是柯文哲可影響被告、證人供述的實例之一，希望法院繼續羈押柯文哲。