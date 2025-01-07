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斗六慈濟醫院慶六周年　結合雲林整篩守護鄉親健康

▲斗六慈濟醫院歡慶六周年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六慈濟醫院歡慶六周年。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗六慈濟醫院改制六周年，恰逢配合縣府舉辦整合性社區健康篩檢活動，院長簡瑞騰表示，斗六慈濟醫院是社區型醫院，醫院除了為病人開刀、住院、看診之外，最重要地是要走入社區，篩檢、衛教，除了提供「五心醫療」，照顧病人的健康，更要「六度萬行」，走進社區。

斗六慈濟醫院今年承擔兩場雲林縣整合性篩檢活動，第一場活動1月5日共有300多位民眾前往接受成人健檢及癌症篩檢等檢查，亦逢斗六慈濟醫院六周年院慶，醫院特地準備印有「五心醫療多用心，六度萬行無量義」的生日蛋糕，與來院民眾同慶。

▲斗六慈濟醫院歡慶六周年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六慈濟醫院歡慶六周年恰逢配合縣府舉辦整合性社區健康篩檢活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

活動中患者也分享療程，一名39歲的美容師曾小姐因為多年來左側膏肓、左肩至頭部持續疼痛，還有手腳發麻等狀況，每天都需要服用很強的止痛藥止痛，每兩天就要到診所打止痛針，曾到多家醫院、診所就醫都未獲改善。抱著希望前來斗六慈濟醫院找簡瑞騰院長診治，快速找到病因，並於1月初完成手術治療。曾小姐分享，手術後膏肓及頭部都已不再疼痛，很感謝簡院長的專業，還有醫療團隊的用心。

因為適逢斗六慈濟醫院院慶，曾小姐也祝賀斗六慈院生日快樂、六六大順。簡瑞騰表示，曾小姐罹患的是交感型頸椎病，因為頸椎第五、六節及六、七節椎間盤退化，刺激到交感神經，引起她多年來的不適，經以前方減壓固定融合的手術，改善她多年來神經刺激壓迫造成的全身不適。

簡瑞騰指出，曾小姐的頸椎病和她的工作姿勢有關，因此叮嚀術後需經過三個月的調養，讓骨頭和神經恢復正常，回到職場時要特別注意避免過於劇烈或長時間的重覆性低頭姿勢。手術前的評估、手術中的細節注意，以及手術後的照顧和保養，都同樣重要，若是能遵照醫囑，相信能得到很好的效果。

簡瑞騰強調，斗六慈濟醫院雖然是社區型的醫院，但是專科化的服務能夠提供最好的治療。特別是骨科和婦科，包括一般骨折手術、膝/髖關節置換術、肩/膝關節鏡手術、胸腰椎乃至頸椎手術，以及各種婦科的腹腔鏡手術，都可以在「小而專」的斗六慈濟醫院進行。他表示，醫院仍會延續佛心、合心、信心、歡喜心和感恩心的「五心醫療」，再加上「多用心」，「六度萬行」走進社區照顧更多鄉親健康。

▲斗六慈濟醫院歡慶六周年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲活動中患者也分享療程，曾小姐於斗六慈濟醫院找簡瑞騰院長診治，手術後膏肓及頭部都已不再疼痛，很感謝醫療團隊的用心。（圖／記者王悉宇翻攝）

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