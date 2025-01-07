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擲筊獎品祭出2輛百萬豪車　西螺新天宮邀信眾新春試運氣

▲ 西螺新天宮今年加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾擲筊試手氣，在蛇年熱閙一下。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲ 西螺新天宮今年加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾擲筊試手氣，在蛇年熱閙一下。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺新天宮去年接受一名信徒捐贈一輛BMW轎車，作為擲筊比賽獎品，成功吸引近6千名信眾參加。最終由一名20多歲的女子在決賽中擲出8個允筊奪得豪車。今年廟方再度加碼，提供兩輛國產百萬級電動車，讓信眾在蛇年試試手氣，共享熱鬧氣氛。

新天宮主祀媽祖，過去由爐主輪流供奉神像，近年改供奉於當地活動中心，該地為大甲媽祖遶境必經路線。廟方每年熱情接待遶境信眾，並於11年前動工建廟，前年底入火安座。去年新年，一位匿名信徒捐贈市值約170萬元的BMW轎車，促成擲筊活動，為慶祝建廟落成增添喜氣。

▲ 西螺新天宮今年加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾擲筊試手氣，在蛇年熱閙一下。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲ 決賽前20名可獲贈純銀項鍊作為紀念。（圖／記者王悉宇翻攝）

新天宮主委黃耀慶表示，去年擲筊比賽經過多輪篩選，最後160多人晉級元宵決賽。來自斗南的20多歲女子以8個允筊奪得豪車，引起熱烈討論。黃耀慶提到，今年有許多信徒關心活動是否續辦，經由媽祖指示與管理委員會討論後，決定加碼提供兩輛國產百萬電動車，增添新春熱鬧氣氛。

擲筊活動將於國曆1月15日開始，凡在廟內點燈、安太歲或添油香100元者，即可免費參加初賽。參賽者需擲出連續6個允筊，方可晉級元宵節下午3時舉行的決賽。決賽前20名可獲贈純銀項鍊作為紀念。黃耀慶指出，連續6個允筊的機率僅為64分之一，考驗運氣與信念，有時候瞬間即可擲出6個允筊，也可能一百人中無人達成，歡迎信眾踴躍參加，為新年增添福氣與好運。

▲ 西螺新天宮今年加碼，提供2輛國產百萬電動汽車，讓信眾擲筊試手氣，在蛇年熱閙一下。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲ 經由與管理委員會討論後，決定加碼提供兩輛國產百萬電動車，增添新春熱鬧氣氛。（圖／記者王悉宇翻攝）

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