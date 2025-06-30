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室內空氣品質優良　嘉縣托嬰中心7家取得標章

▲▼ 嘉縣室內推自主管理標章，托嬰空品有保障 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣室內推自主管理標章，托嬰空品有保障 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護0歲至未滿2歲嬰幼兒呼吸健康，嘉義縣環保局優先輔導合法設立的公私立托嬰中心為114年度敏弱族群對象，實地訪查巡檢，輔導幼保人員營造優質室內環境，委由國家環境研究院認可檢驗測定機構，依「公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法」檢測，再依室內空氣品質自主管理標章推動作業要點，檢具相關文件線上申請，通過審查後，即授予場所自主標章使用權。

▲▼ 嘉縣室內推自主管理標章，托嬰空品有保障 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣轄內合法設立的公私立托嬰中心共11家，截至今114年已輔導且授予場所取得標章使用權有7家，其中取得優良級4家、良好級3家，環保局將持續規劃托嬰中心期盼全數取得標章，讓家長都能放心，將家中寶貝托育在有室內空氣品質保障的場所。

環保局長張輝川說，嘉義縣近年因應衡量各產業園區及人口密集區域的需求，陸續增設建置公共托育機構，在裝潢及裝修後，所產生的室內空氣污染長期暴露，可能對嬰幼兒健康造成危害。

▲▼ 嘉縣室內推自主管理標章，托嬰空品有保障 。（圖／嘉義縣政府提供）

為確保室內空氣品質，可由源頭減量，優先選用經國家認證低毒性、低危害健康風險的建築材料，並加強室內外通風系統、保持環境清潔及定期清洗空調通風系統等多方面著手。

此外，透過環境部「室內空氣品質資訊網」，可查詢全國已取得自主管理標章場所，室內空氣品質資訊網網址 https://iaq.moenv.gov.tw/indoorair/Default.aspx

符合環境部110年7月2日發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」的十九類型公私場所，只要經認證機構檢測符合國家標準，並依規申請取得自主管理標章單位，首次取得標章者，還可依標章級別獲得環境部提供環保綠點，環保綠點介紹網址 https://www.greenpoint.org.tw/

 
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