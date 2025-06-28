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陳文茜贈200本抗癌書傳遞生命力量　勉基隆人走過生命難關

▲陳文茜贈書傳遞生命力量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳文茜200本抗癌著作贈基隆，以文字陪伴生命困境。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市副市長邱佩琳今（27日）代表市府，接受知名作家陳文茜親筆著作《如此歲月，如此幸福》，共200本書籍的慷慨捐贈。本書由陳文茜大師親自撰寫，誠實記錄她罹癌後與病魔共處的心路歷程，書中文字不僅坦然，還帶著幽默與堅韌，在面對生命極限時，她選擇「不感傷」，甚至努力過得「花枝招展」，將脆弱化為力量，將痛苦轉為理解。邱佩琳深受感動，讚許這是一本用生命書寫的作品，也是一本能真正安慰人心的書。

邱佩琳表示，陳文茜大師長年活躍於政治、媒體與文學領域，是台灣極具影響力的公共知識份子之一，而她此刻選擇以一本書，回應病痛、回望人生，並且將這樣的禮物慷慨分享給城市中的他人，展現了無比的人文情懷與慈悲胸懷。

這200本書將分送基隆市各處醫療機構、閱讀空間與社區共讀站等場域流通，讓更多人能自由翻閱。書籍已送達衛生福利部基隆醫院，院長林三齊於閱讀後表示深受感動，並感謝作者以如此坦率而溫柔的方式，為正與病痛搏鬥的人們帶來力量。林院長也期盼病患、家屬與第一線醫護人員能透過這本書，獲得情緒上的陪伴與轉念的勇氣。

▲陳文茜贈書傳遞生命力量。（圖／摘自TVBS文茜的世界周報）

▲陳文茜贈書傳遞生命力量。（圖／摘自TVBS文茜的世界周報）

邱佩琳進一步說明，當一位病人在冷清的候診區靜靜閱讀《如此歲月，如此幸福》，也許會從中看見自己生命的另一種可能；當一位照顧長輩的子女在夜深人靜時翻閱書中段落，也許會因為陳文茜的坦然與幽默，而暫時放下焦慮與壓力。這正是文字的力量，也是文學作為心靈出口的意義所在。

此外，基隆市也持續致力打造閱讀友善環境，從市立圖書館系統到街區角落的共讀據點，再到今年全新落成的「鳶 Milvus」高空文化書店，不斷拓展市民親近文字的場域。「鳶 Milvus」自2025年5月開幕以來，即結合閱讀、香氛、蔬食與在地選品，並策辦展覽導覽與閱讀沙龍，成為市民與旅客感受人文之美的重要場域。未來若能典藏《如此歲月，如此幸福》，也將進一步豐富基隆多元閱讀風景。

市府衷心感謝陳文茜女士的慷慨與信任，願這份以生命歷練淬鍊而成的禮物，成為城市中流動的溫暖，也成為鼓舞人心的力量來源，陪伴基隆人走過每一段人生的高低起伏。

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