鼓勵演唱會採實名制　文化部研議：優先提供檔期或場租優惠

▲文化部與地方聯手，鼓勵萬人以上場館熱門活動實施實名制防堵黃牛。（圖／文化部提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵熱門演唱會主辦單位主動規劃實名制入場，文化部今（2日）指出，已和六都研商討論六都市內萬人以上公有場館，除了補助資源外，也請六都研議在熱門演唱會採實名制者，優先提供檔期或場租優惠、實名制納入場地租用契約等方案，期盼透過中央與地方聯手，推動熱門演唱會「以實名制防堵黃牛」。

文化部指出，《文化創意產業發展法》在112年6月修正施行後至今，已收受約8000件檢舉案，近期國內外天王天后級歌手紛紛登台開唱，加上台北大巨蛋啟用，黃牛票檢舉更是暴增。文化部持續與警方及地方政府收案、查察，包括去年10月底警政署刑事警察局破獲黃牛集團，也是依據文化部提供不正方式掃票紀錄，循線追查到以機器人程式大量掃票累犯。

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文化部分析檢舉案件，檢舉案量前3名的活動舉辦場地都為萬人以上大型場館，包含台北大巨蛋、台北小巨蛋、高雄世運主場館，而檢舉案最多的前10名活動都是未實施實名制的演唱會，而包括藝人劉德華、宇多田光、太妍等採取實名制者，檢舉案件明顯偏低，僅有個位數。由數據可知，實施實名制確實為防堵黃牛的有效方式之一。

為對症下藥，文化部表示，持續主動聯繫熱門演唱會主辦單位，並提供實名制辦理案例及宣導補助資源，目前已有80個演唱會採取實名制措施，同時文化部也在去年12月中主動邀集六都就實名制進行意見交換。

文化部指出，參考世界各國經驗，目前各國多未採行實名制強制入法規定，但六都多表達將透過管理面協力宣導或響應，增加主辦單位實施實名制意願，例如台北市政府近期已研議台北小巨蛋試辦實名制場租優惠，演唱會經濟最蓬勃的高雄市政府也承諾依此原則加強協調。