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期望台漫2027年超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

▲▼立法院教育及文化委員會今（30日）審查文化部114年相關預算案，審查完畢。（圖／記者林育綾攝）

▲立法院教育及文化委員會今（30日）審查文化部114年相關預算案，審查完畢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（30日）審查文化部114年相關預算，在討論到人文及出版業務時，有立委批評電子書借閱制等於「殘害出版市場」，還提到漫畫博物館設施有待改善，因此提議凍結相關預算。文化部長李遠今日會議中一度激動表示，自己期望2027年讓台漫超越日韓，而文化部預算已經占國家不到1%，很焦慮「錢一直不太夠」，最後立委決議國家語言、出版政策預算凍結1千萬，漫博館相關凍結500萬。

立法院今日繼續審查114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算，有立委在會議中提到，「電子書借閱制」雖然立意良好，但似乎打擊到出版市場，不少作家出書後，就有上千人可透過該機制免費借閱，卻讓作者、出版社少了許多利潤，質疑這政策是否沒幫助到出版市場，還殘害市場。

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文化部長李遠表示，最近台灣作家楊双子因《臺灣漫遊錄》一書，獲得2024年美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學大獎，是台灣文學作品首度獲得這項殊榮，「這類似諾貝爾文學獎等級」。

李遠進一步解釋，這作家和台灣出版能有這番成就，都是因為先前國家有補助，讓作家得以專心創作，這些堆疊不是一朝一夕，「我們（文化部）預算已經占不到國家1%了，大家（立委）又明白出版需要支持。」因此希望在凍結預算上手下留情。最後委員會決議，出版及國家語言相關預算共凍結1000萬，待文化部提出書面報告可解凍。

立委羅廷瑋等人也提到，國家漫畫博物館的設施很多人抱怨，有待改善。而李遠突然發豪語，「我希望2027年，台灣漫畫超越日韓。」他並要求委員「不要笑」，強調這是個人志向。

羅廷瑋則表示自己也很嚴肅，也不否認這個志向，但也認為3年要超越日韓台漫不太可能，「我希望看到具體的期程。」最後漫博相關預算凍結500萬，待文化部提出書面報告可解凍。

李遠在會後接受媒體訪問時表示，自己對每個藝文產業其實都有想法，承認「有點激動」，但也明白不見得能在最短時間達到目的，預算也只能編這些。他說，因為漫博館的錢只有5千萬，「我覺得不能再減，所以就有點激動。」

李遠說，今日來會議前其實有點焦慮，因為2周前會議上有點爭吵，但沉澱2周後好多了，很感激今日委員們還算很照顧文化部，刪減的部分還好，但凍結的不少，不過凍結的目的是要再提出一些報告，「我覺得也合理。」

他提到，自己上任7個月以來，已經掌握了方向，心裡還算平靜，會繼續朝著規劃往下走。他笑說自己這個年紀，「狂悲或狂喜就在一念之間。」他承認因為覺得文化部預算「錢一直不太夠」，所以面對要被刪減的討論時，就會很激動。

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