張惠妹演唱會爆衝突！　女粉絲看台「互扯拉頭髮」被錄下

▲張惠妹演唱會爆衝突。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

天后張惠妹大巨蛋演唱會落幕，不過在臉書社團爆料公社卻有粉絲上傳一段影片，透露看台上粉絲爆發衝突，雙方互扯物品外，甚至還拉頭髮。

從影片中可以看到，前後排的粉絲疑似因視線被遮擋關係發生衝突，發文者寫道「A女因為擋到B女觀看享受視野，B女好聲跟A女告知，但A女不悅開始報復，開始使用扇子、外套擋住B女視野，B女為了避免造成紛爭選擇跟友人換位子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過事件沒有就此落幕，發文者「A女不死心再次跟友人換位子故意擋B女觀看視野，B女ㄧ氣之下扯掉A女持有遮蔽物，造成雙方糾紛，但A女友人卻不阻止，還擔心A女危險還當肉牆保護避免摔落，還用腳踹B女完全不制止，造成周圍所有觀眾受到影響完全High不太起來。」影片中可以看到，B女要離開時，A女還上前拉對方的頭髮。

發文者表示「個人覺得AB女該出面好好像觀眾道歉，好好的一場演唱會為什麼不好好玩，AB女有問題也不找工作人員協助，造成周圍觀眾困擾與權益受損，大家覺得應該怎麼做？」對此其他網友留言「所以這是看圖說故事嗎」、「就a的問題很大，B為了自己權利，應該叫工作人員請她走 要不然就是一拳讓她倒，就可以安靜下來。」