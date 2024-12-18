看到方向燈就高潮？直行車加速「不願讓道」釀擦撞　網嘆：爭輸贏

▲2車不互相讓導致擦撞。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市北投區福國路接洲美快速道路上，17日上午有民眾目擊到一輛白色休旅車正直行，同時間右前方黑色車輛打左轉燈要切進車道，豈料雙方誰都不想讓，下秒就發生擦撞，讓在後方目擊全程的他嘆「願世間多點善意」，認為「個人覺得白車情理都錯」。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文寫道「願世間多點善意！ 早上福國路應該會堵車吧！個人覺得白車情理都錯，網友覺得呢？」影片中可看到17日上午9時許，他正開車行經福國路接洲美快速道路上，當時前方有輛白色休旅車往前直行，而右前方黑色車輛打左轉燈要切進車道前方，豈料雙方都不想讓，白車加速往前後，黑車也開進車道，雙方就在車道裡並行，隨後兩車減速，黑車往前開，雙方發生擦撞，白車這時似乎還沒回神，在車道一動也不動，過了幾秒才繼續往前行。

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▲▼雙方誰都不想讓，下秒就發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

影片一出，便引起熱議，網友看了紛紛搖頭，留言表示「又是一個看到方向燈就高潮的」、「台灣的駕駛道德就是如此」、「不讓是本分，禮讓是情份。小地方可以看人的素質。但黑車硬切也不好啦」、「笑死，以爲打了燈就要別人讓你」、「打了方向燈就馬上切換車道，還是有人要護航」、「不是方向燈打了就可以轉車道好嗎？不用看嗎？路上很多這種人」。

也有人嘆「禮讓是幾秒鐘的事，擦撞是幾小時的事」、「人生要多不如意才會在路上都要爭輸贏，更何況看來兩邊都輸了，一是時間、二是心情」。

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